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24 октября, 10:29

Гагарина, Долина и Анна Asti: Опрос показал любимых певиц россиян в 2024 году

ВЦИОМ: Россияне выбрали Полину Гагарину любимой певицей 2024 года

Певица Полина Гагарина. Обложка © Telegram / Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина. Обложка © Telegram / Полина Гагарина

Россияне выбрали певицей года исполнительницу Полину Гагарину. Результаты данного опроса приводит ВЦИОМ.

«Первенство у Полины Гагариной (19 процентов) уже третий год подряд», — говорится на сайте.

Второе место по итогам голосования среди россиян заняла певица Лариса Долина. Закрыли звёздную тройку исполнительницы Анна Asti, Валерия и Ирина Аллегрова, набравшие равное количество голосов.

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А ранее Life.ru рассказал, как Лариса Долина попала в лапы мошенников и лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отправила преступникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное передала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. В начале разбирательств суд закрыл процесс.

Мария Любицкая
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