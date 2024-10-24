Гагарина, Долина и Анна Asti: Опрос показал любимых певиц россиян в 2024 году
ВЦИОМ: Россияне выбрали Полину Гагарину любимой певицей 2024 года
Певица Полина Гагарина. Обложка © Telegram / Полина Гагарина
Россияне выбрали певицей года исполнительницу Полину Гагарину. Результаты данного опроса приводит ВЦИОМ.
«Первенство у Полины Гагариной (19 процентов) уже третий год подряд», — говорится на сайте.
Второе место по итогам голосования среди россиян заняла певица Лариса Долина. Закрыли звёздную тройку исполнительницы Анна Asti, Валерия и Ирина Аллегрова, набравшие равное количество голосов.
А ранее Life.ru рассказал, как Лариса Долина попала в лапы мошенников и лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отправила преступникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное передала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. В начале разбирательств суд закрыл процесс.