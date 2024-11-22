МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в афере с квартирой Долиной

Один из предполагаемых аферистов, замешанных в краже квартиры певицы Ларисы Долиной, был завербован через мессенджер. Кадры допроса 28-летнего задержанного опубликовала в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кадры допроса одного из предполагаемых преступников, замешанных в краже квартиры Ларисы Долиной. Видео © Telegram / Ирина Волк

«По предварительной информации, мужчина с помощью одного из мессенджеров откликнулся на приглашение подработать. Неизвестные предложили ему найти напарника. Вместе с ним оформить банковские карты и после поступления на них денежных средств переводить их своим кураторам, оставляя себе определённый процент», — пояснила Волк.