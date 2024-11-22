МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в афере с квартирой Долиной
Соучастник мошенничества с квартирой Долиной был завербован через мессенджер
Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial
Один из предполагаемых аферистов, замешанных в краже квартиры певицы Ларисы Долиной, был завербован через мессенджер. Кадры допроса 28-летнего задержанного опубликовала в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Кадры допроса одного из предполагаемых преступников, замешанных в краже квартиры Ларисы Долиной. Видео © Telegram / Ирина Волк
«По предварительной информации, мужчина с помощью одного из мессенджеров откликнулся на приглашение подработать. Неизвестные предложили ему найти напарника. Вместе с ним оформить банковские карты и после поступления на них денежных средств переводить их своим кураторам, оставляя себе определённый процент», — пояснила Волк.
Представитель МВД также уточнила, что подозреваемый был задержан в Казани. Установлено, что уроженец Татарстана был судим ранее.
Напомним, Лариса Долина попала в лапы мошенников и лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отправила преступникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное передала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. В начале разбирательств суд закрыл процесс.