Сийярто объяснил поддержку Венгрией 15-го пакета антироссийских санкций ЕС

Будапешт поддержал 15-й пакет санкций Евросоюза против России, так как из него «вычистили» самые «сумасшедшие идеи». Кроме того, было продлено исключение для венгерской компании MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня был официально принят 15-й пакет санкций против РФ. Для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для MOL экспортировать нефтепродукты, произведённые из нефти российского происхождения. Это было для нас важно», — сказал Сийярто.