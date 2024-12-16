Сийярто объяснил поддержку Венгрией 15-го пакета антироссийских санкций ЕС
Сийярто: ЕС в 15-м пакете санкций сделал исключение для венгерской MOL
Будапешт поддержал 15-й пакет санкций Евросоюза против России, так как из него «вычистили» самые «сумасшедшие идеи». Кроме того, было продлено исключение для венгерской компании MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Сегодня был официально принят 15-й пакет санкций против РФ. Для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для MOL экспортировать нефтепродукты, произведённые из нефти российского происхождения. Это было для нас важно», — сказал Сийярто.
Второй год подряд Венгрия угрожает заблокировать очередной пакет антироссийских санкций, если венгерской компании MOL не будет разрешено продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватию и Чехию. Официальный запрет на нефтепродукты из российского сырья вступил в силу в феврале 2023 года, и исключение для Венгрии должно продлеваться каждые полгода.
У Будапешта также получилось убедить ЕС не включать в санкционные списки патриарха Московского и всея Руси Кирилла, постпреда РФ при ООН Василия Небензи, а также Олимпийский комитет РФ (ОКР). Помимо этого, исключили из пакета санкций два российских футбольных клуба. 15-й пакет антироссийских санкций был утверждён ЕС 16 декабря. В перечень персональных ограничений вошли 54 физлица и 30 организаций РФ, Китая и КНДР, а также 52 танкера, перевозящих российскую нефть.
ТАСС / Владислав Ногай