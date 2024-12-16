«Сумасшедшие идеи»: Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС

Будапешту удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также постпреда России при ООН Василия Небензи, а также Олимпийского комитета РФ (ОКР). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Также, по его словам, Будапешт смог убедить ЕС не включать в санкционные списки два российских футбольных клуба — какие именно, не раскрывается.