«Сумасшедшие идеи»: Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС
Сийярто: Патриарх Кирилл и Небензя не попали под санкции ЕС благодаря Венгрии
Будапешту удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также постпреда России при ООН Василия Небензи, а также Олимпийского комитета РФ (ОКР). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Также, по его словам, Будапешт смог убедить ЕС не включать в санкционные списки два российских футбольных клуба — какие именно, не раскрывается.
«Каковы были самые сумасшедшие идеи. <...> Хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН. Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против ОКР и двух российских футбольных команд первого звена», — сказал Сийярто журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
Напомним, 15-й пакет антироссийских санкций был утверждён ЕС 16 декабря. В перечень персональных ограничений добавили 54 физлица и 30 организаций РФ, Китая и КНДР. Пакет включает в себя и ограничения против 52 танкеров, перевозящих российскую нефть.
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