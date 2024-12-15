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15 декабря, 13:53

«Нам это удалось»: Венгрия и её соседи нашли способ оплаты за российский газ

Сийярто: Венгрия нашла способ оплаты за российский газ в условиях санкций

Венгрия и соседствующие страны решили вопрос с оплатой поставок российского газа в условиях санкций США против Газпромбанка. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

Действия уходящей администрации Джо Байдена, которая приняла решение о введении санкций против Газпромбанка, Сийярто назвал «неприемлемыми для союзников». На фоне сложившейся ситуации Венгрия вела консультации с РФ, Болгарией, Сербией, Словакией и Турцией в последние дни, «чтобы найти юридическое решение, которое по-прежнему будет гарантировать безопасность энергоснабжения без нарушений санкций США». И этой цели удалось достичь, подчеркнул глава венгерского МИД.

«Нам это удалось», — сказал Сийярто.

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Напомним, США 21 ноября ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры. В число юридических лиц, на которые были наложены ограничения, попал и Газпромбанк. 5 декабря президент РФ Владимир Путин разрешил платить за российский газ не через этот банк, а посредством зачисления средств на свои счета через третьи лица.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Circlephoto

Мария Любицкая
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