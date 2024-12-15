«Нам это удалось»: Венгрия и её соседи нашли способ оплаты за российский газ

Венгрия и соседствующие страны решили вопрос с оплатой поставок российского газа в условиях санкций США против Газпромбанка. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

Действия уходящей администрации Джо Байдена, которая приняла решение о введении санкций против Газпромбанка, Сийярто назвал «неприемлемыми для союзников». На фоне сложившейся ситуации Венгрия вела консультации с РФ, Болгарией, Сербией, Словакией и Турцией в последние дни, «чтобы найти юридическое решение, которое по-прежнему будет гарантировать безопасность энергоснабжения без нарушений санкций США». И этой цели удалось достичь, подчеркнул глава венгерского МИД.