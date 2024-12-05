Путин разрешил платить за российский газ не через Газпромбанк

Президент России Владимир Путин внёс изменения в порядок платежей за российский газ для иностранных покупателей. В соответствии с новым указом, зарубежные компании могут теперь осуществлять платежи не напрямую через счёт в Газпромбанке, а посредством зачисления средств на свои счета через третьи лица.

Согласно новому указу, предусмотрены два варианта взаиморасчетов за российский газ. Первый вариант заключается в «зачислении уполномоченным банком» средств в рублях, получаемых «от третьих лиц», которые предназначены для оплаты иностранной компанией поставок российского газа.

Второй вариант предлагает, что обязательство иностранного покупателя по оплате газа может быть прекращено полностью или частично за счёт зачёта встречных требований российского поставщика. Зачёт встречного требования может быть осуществлён в форме безналичных взаиморасчетов или путём погашения равных сумм взаимных платёжных обязательств.

Напомним, что указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» был подписан президентом России в марте 2022 года.