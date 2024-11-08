Франция стала главным импортёром российского газа в Евросоюз

В октябре Франция оказалась крупнейшим импортёром российского ископаемого топлива в ЕС, закупив сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 233 миллиона евро, согласно анализу специалистов центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA.

«В октябре крупнейшим импортёром российского ископаемого топлива в ЕС стала Франция, которая ввезла российский СПГ на сумму 233 млн евро», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 5 декабря 2022 года, когда были введены запреты на морские поставки нефти из России в ЕС, до конца октября текущего года Евросоюз стал главным покупателем российского сжиженного природного газа, затарив 49% его экспорта. На втором месте находится Китай с 22%, а на третьем – Япония с 18%. В тот же период ЕС также стал крупнейшим импортёром трубопроводного газа из России, приобретя 40% этого ресурса, следом за ним идут Китай с 29% и Турция с 25%.

Наибольшими покупателями российских нефтепродуктов стали Турция, которая приобрела 24% от общего объёма экспорта, за ней следуют Китай с 12% и Бразилия с 11%. Что касается нефти, то Китай занял первое место, купив 47% всего российского экспорта, затем идёт Индия с 37%, а также Евросоюз и Турция, каждая из которых приобрела по 6%.