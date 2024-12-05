В два раза больше, чем в США: Названа суммарная стоимость всех полезных ископаемых РФ

Суммарная стоимость российских природных богатств составляет 100 триллионов долларов, что почти в два раза больше аналогичного показателя в США. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме. Он подчеркнул, что эта уникальная ресурсная база обеспечивает надёжность поставок России зарубежным партнёрам в долгосрочной перспективе.

«В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира», — добавил Сечин.

По его словам, в Арктике сосредоточено более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа на планете. При этом 80% всех арктических запасов, заметил глава «Роснефти», находятся именно в российской части региона.