Россия — лидер по поставкам газа. Почему европейцы готовятся разменять Украину на ненавистные энергоресурсы Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему в Европе говорят, что не будут покупать и пользоваться «мерзким и авторитарным» газом, но Россия продолжает бить рекорды по его продаже в ЕС. 21 ноября, 21:19 Как Россия стала лидером поставок газа в Европу. Обложка © Shuttersock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

В сентябре 2024 года Россия снова, впервые с начала СВО, вышла в лидеры по продаже природного газа в Евросоюз. Об этом свидетельствует опубликованный отчёт Евростата. За первый осенний месяц европейские импортёры приобрели российский газ на сумму 1,4 миллиарда евро. Около 40% от этого объёма составлял сжиженный природный газ (СПГ), а оставшиеся примерно 60% — поставленный по трубопроводам. Это 23,74% от всего закупленного странами ЕС газа.

Ещё в августе доля «Газпрома» составляла всего 16,54% от общего объёма рынка. Рост доли России частично произошёл из-за сокращения поставок алжирского газа, которые составили сумму в 1,1 миллиарда евро. Третье место в поставках газа в ЕС занимают США, которых Россия опередила по поставкам ещё в мае.

Контракт на прокачку газа через Украину заканчивается в декабре 2024 года. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Конечно, до прежних (до СВО) показателей ещё очень далеко. Но есть определённые тенденции. Например, если в своих заявлениях Урсула фон дер Ляйен раньше заявляла: «Мы откажемся от российского газа к 2027 году», — то свежие высказывания различных чиновников уже озвучивают «откажемся от российского газа уже к 2030 году». А к этому сроку уже сменится глава Еврокомиссии и, глядишь, ни от чего отказываться не придётся.

Тут есть ещё один немаловажный нюанс. Контракт на прокачку газа через Украину заканчивается в декабре сего года. И никто не собирается его продлевать. Так что возникает коллизия, которую будет нужно как-то решать. Я лично считаю, что оптимальный вариант — прекращение существования Украины. Но европейцы должны прийти к аналогичному выводу самостоятельно.

В конце концов, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что европейцы сами должны решать, нужен ли им российский газ. По его словам, сама Россия обойдётся без поставок газа европейским странам. «Пусть они сами решают, надо им — пусть берут, не надо — мы обойдёмся», — заявил российский лидер.

Между тем «Газпром» наращивает поставки газа в Среднюю Азию и Китай. По Средней Азии свежих точных цифр пока нет, а вот по поставкам в Китай (по газопроводу «Сила Сибири») по итогам 2024 года «Газпром» перевыполнит изначально намеченный план более чем на один миллиард кубометров. Об этом заявил 11 октября на Петербургском международном газовом форуме зампредседателя правления компании Виталий Маркелов.

Поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в этом году, согласно контрактным обязательствам «Газпрома», составят 30 миллиардов кубометров. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ещё в июле вице-премьер Александр Новак говорил, что поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в этом году, согласно контрактным обязательствам «Газпрома», составят 30 миллиардов кубометров. Таким образом, компания поставит в КНР на 3% больше, чем зафиксировано в контракте.

На следующий год запланирован дальнейший рост поставок газа в Китай. Проектная мощность «Силы Сибири» — около 38 миллиардов кубометров в год (выйти на неё планируют в следующем году), но специалисты оценивают фактический потенциал поставок в 43–45 миллиардов кубометров.

Кроме того, радует ценовая динамика. В 2024 году средняя цена по экспорту российского газа в Китай составит $288 за одну тысячу кубометров, что на $31 превышает апрельский прогноз по всему 2024 году. Цены в ЕС также выше апрельского прогноза. Свежий прогноз Минэкономразвития предполагает средние цены на газ на ближайшие три года выше на 8–14 долларов за тысячу кубометров, чем предыдущий аналогичный прогноз.

В целом газовый рынок продолжит сильно зависеть от политических решений. И цена газа будет тем больше расти, чем больше евробюрократы будут пытаться отказаться от российских поставок (потому что американцы, которые пытались вытеснить нас с этого рынка, пока не могут обеспечить ни надёжность и стабильность поставок, ни необходимые объёмы). Мы не против. Безумству храбрых поём мы песню, если Европа выберёт вариант «отказаться от промышленности, но остаться с русофобией», — так им и надо.

Но, глядя на досрочные перевыборы в Германии и истерики еврочиновников по поводу избрания Трампа, остаётся шанс на то, что там начнутся проблески здравого смысла. Пусть и спорадические. Будем посмотреть.

Авторы Александр Роджерс