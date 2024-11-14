Украину в утиль. Как Трамп напугал Европу, собираясь порешать вопросы с Россией Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как победа Трампа на выборах спутала все карты политикам Европы, вложившимся в Киев и Зеленского, им нечего терять, кроме угроз и небытия. 13 ноября, 21:19 Почему политики ЕС страшно испугались остановки украинского конфликта после прихода к власти в США Дональда Трампа. Обложка © ТАСС / АР

Планы Трампа — забыть про Украину

Истерика среди европейских «ястребов», начавшаяся после победы Дональда Трампа на выборах президента США, не только не думает затухать, но и продолжает усиливаться. А команда Трампа её только поджигает — как своими заявлениями, так и кадровыми назначениями в новую администрацию.

Стив Бэннон, стратег Трампа, заявил: «Деньги закончились; если Европа заботится об Украине, пусть вкладывается сама. Если вы действительно верите в то, что говорили в последние годы, то должны быть готовы вместе с другими в Европе вложить в это деньги, раскошелиться. Мы в движении МАГА неудержимы, мы хотим сократить 100% средств для Украины».

«Республиканское большинство в Палате представителей не намерено принимать новый законопроект о помощи Украине», — заявил изданию HuffPost спикер Майк Джонсон.

Все озвученные за неделю кадровые назначения Трампа без исключений сформированы строго на основании двух критериев: все назначенцы — яростные синофобы (ненавидят Китай);

все назначенцы — противники помощи Украине.

То есть Трамп вполне определённо и последовательно готовится к затяжному противостоянию с Китаем. И Украина в этом деле ему не только не помощница, но и токсичный балласт, который только зря расходует на себя дефицитные ресурсы (которых у США с каждым днём всё меньше).

Вложения ЕС в Украину придётся забыть

Европейские политики серьёзно вложились в Украинский конфликт в надежде на проигрыш России и будущий грабёж наших территорий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

И как тут не истерить? Причём не только самому киевскому режиму, но и всем европейским политикам, которые инвестировали свой политический (и не только) капитал в поддержку Украины, мечтая о её победе (что уже намекает на их изначальную неадекватность).

Но поделать с этим они уже особо ничего не могут. Поэтому делают единственное, что умеют, — пустые, бессмысленные русофобские заявления. Например, сбитый лётчик Борис Джонсон заявил, что Британия должна послать свои войска на Украину. Дайте посчитаю. Численность ВС Британии около 70 тысяч. При средней скорости утилизации в 2–2,5 тысячи в сутки их хватит примерно на месяц. Пусть посылают. Как говорил белорус Джон Уик: «Мы убьём их. Мы убьём их всех».

А если серьёзно, то хрюканье сбитого лётчика, который не только остался без власти, но и его партия проиграла выборы, а сам он потерял влияние во фракции (то есть лузер даже не в квадрате, а в кубе), никого не должно впечатлять. Он просто пытается остаться на слуху, делая максимально громкие и радикальные заявления в надежде на то, что его заметят и заберут на работу куда-то в евроструктуры. Только Британия уже не часть ЕС, так что ему и тут не светит.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / ZUMA

Другой сбитый лётчик, Антон Блинкен, нахрипел, что «НАТО предоставит Украине военную помощь в масштабах, которые обеспечат готовность Вооружённых сил Украины продолжать боевые действия в 2025 году». А это кто? Функционер НАТО? Или всё же без пяти минут пенсионер, от которого уже ничего не зависит?

Что НАТО может предоставить без США (потому что США при Трампе явно ничего не собираются предоставлять)? НАТО как организация может только справку о слабоумии Блинкена и генсека НАТО Рютте предоставить, у них больше ничего нет. А отдельные страны, которые состоят в альянсе, уже истощились и мечтают только о том, чтобы вся эта история побыстрее закончилась.

Такое впечатление, что все эти заявления делаются только для того, чтобы Зеленский не сбежал раньше времени и продержался хотя бы до 20 января, чтобы Байден мог потом сказать: «Не в мою вахту».

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр. Фото © ТАСС / EPA

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил на оборонном саммите в Чехии, что НАТО давно отправило бы свои войска на Украину, но Россия располагает ядерным арсеналом: «Мы бы это сделали. Но у них есть ядерное оружие, так что это не то же самое, что в Афганистане».

Если бы у бабушки было что-то, то она бы была дедушкой. Но она бабушка. А в Афганистане НАТО тоже проиграло и сбежало. Но от русских оно сбежало бы, конечно, быстрее.

Они вообще не думают, что несут. Им нечем. Вот и новый шеф дипломатии ЕС Кая Каллас проблеяла, что «я бы хотела, чтобы конфликт на Украине закончился, как в Афганистане».

То есть НАТО бы позорно сбежало? Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться (зачастую буквально, а не так, как некоторым бы хотелось). У трикстеров, исполняющих желания, зачастую очень специфическое чувство юмора.

И что это за инфантильная формулировка «я бы хотела»? С такими хотелками не в политики надо, а в детский сад для детей с задержками развития. Хочет она! Я бы хотел вечную молодость и чтобы все идиоты куда-то исчезли с моей планеты, но что-то пока никак…

Есть с каждым днём всё более явственно проступающий факт: администрация Трампа поддерживать киевский режим не будет. И есть истерика тех, кого этот факт утягивает в политическое небытие.

Авторы Александр Роджерс