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Регион
14 декабря, 09:07

США думают о выводе Газпромбанка из-под санкций по просьбе Турции

Hürriyet: Турция просит США сделать исключение из санкций против Газпромбанка

Турция просит США сделать для неё исключение в рамках санкций против Газпромбанка. Анкара планирует вывести из санкционного списка российский банк и продолжить работу с ним для избежания удара по экономике страны. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, в ходе контактов турецкой стороны и госсекретаря США Энтони Блинкена, посетившего Анкару в пятницу, был поднят соответствующий вопрос. В газете также отметили, что «все необходимые запросы были переданы». Представители американской стороны, в свою очередь, подчеркнули, что «им известно о запросах» и «оценка уже проводится».

Путин разрешил платить за российский газ не через Газпромбанк
Путин разрешил платить за российский газ не через Газпромбанк

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар ранее заявил, что санкции США против Газпромбанка негативно сказываются на турецкой стороне, поэтому МИД активно ведёт переговоры по урегулированию ситуации с оплатой импортируемого из РФ природного газа. Страна получает 40% российского голубого топлива, поэтому отсутствие возможности платить за него наносит ущерб Турецкой республике. Именно поэтому Анкара просит США сделать исключение для природного газа из России.

В конце ноября стало известно, что карты Газпромбанка перестали работать на территории Турции. Обслуживание UnionPay было прекращено автоматически. Газпромбанк попал в список юрлиц, на которые США наложили ограничения после принятия пакета санкций против финансовой инфраструктуры РФ.

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Ольга Сливченко
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