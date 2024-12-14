США думают о выводе Газпромбанка из-под санкций по просьбе Турции

Турция просит США сделать для неё исключение в рамках санкций против Газпромбанка. Анкара планирует вывести из санкционного списка российский банк и продолжить работу с ним для избежания удара по экономике страны. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, в ходе контактов турецкой стороны и госсекретаря США Энтони Блинкена, посетившего Анкару в пятницу, был поднят соответствующий вопрос. В газете также отметили, что «все необходимые запросы были переданы». Представители американской стороны, в свою очередь, подчеркнули, что «им известно о запросах» и «оценка уже проводится».

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар ранее заявил, что санкции США против Газпромбанка негативно сказываются на турецкой стороне, поэтому МИД активно ведёт переговоры по урегулированию ситуации с оплатой импортируемого из РФ природного газа. Страна получает 40% российского голубого топлива, поэтому отсутствие возможности платить за него наносит ущерб Турецкой республике. Именно поэтому Анкара просит США сделать исключение для природного газа из России.