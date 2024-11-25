В Турции перестали работать карты UnionPay Газпромбанка
Карты UnionPay Газпромбанка перестали автоматически обслуживаться в Турции
Карты UnionPay, принадлежащие Газпромбанку, перестали автоматически обслуживаться в Турции. Об этом сообщил источник в банковской сфере Турции ТАСС.
Он объяснил, что карты больше не принимаются из-за того, что банк включён в санкционные списки. При этом турецкие финансовые организации не получили отдельного уведомления, так как прекращение обслуживания произошло автоматически. Решение было принято китайской стороной и по всем вопросам следует обращаться к ней. По его словам, в аналогичном положении находятся и финансовые учреждения других стран. Была предоставлена информация, что банки в данном случае выполняют только роль проводников транзакций. Если головная структура останавливает обслуживание карт, то банкоматы и офисы в других странах автоматически теряют возможность совершать операции.
Напомним, ранее США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры. Газпромбанк также оказался среди тех юридических лиц, на которых были наложены ограничения. В банке отметили, что столкнулись с проблемами использования карт UnionPay за границей и рекомендовали клиентам снимать с них наличные. Недавно банк исключил карты этой платёжной системы из перечня доступных для оформления. Однако он подчеркнул, что карты всех платёжных систем, включая иностранные, продолжают функционировать в России.
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