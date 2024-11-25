«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 12:11

В Турции перестали работать карты UnionPay Газпромбанка

Карты UnionPay Газпромбанка перестали автоматически обслуживаться в Турции

Карты UnionPay, принадлежащие Газпромбанку, перестали автоматически обслуживаться в Турции. Об этом сообщил источник в банковской сфере Турции ТАСС.

Он объяснил, что карты больше не принимаются из-за того, что банк включён в санкционные списки. При этом турецкие финансовые организации не получили отдельного уведомления, так как прекращение обслуживания произошло автоматически. Решение было принято китайской стороной и по всем вопросам следует обращаться к ней. По его словам, в аналогичном положении находятся и финансовые учреждения других стран. Была предоставлена информация, что банки в данном случае выполняют только роль проводников транзакций. Если головная структура останавливает обслуживание карт, то банкоматы и офисы в других странах автоматически теряют возможность совершать операции.

Карты UnionPay Газпромбанка больше не работают в Китае и Японии
Карты UnionPay Газпромбанка больше не работают в Китае и Японии

Напомним, ранее США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры. Газпромбанк также оказался среди тех юридических лиц, на которых были наложены ограничения. В банке отметили, что столкнулись с проблемами использования карт UnionPay за границей и рекомендовали клиентам снимать с них наличные. Недавно банк исключил карты этой платёжной системы из перечня доступных для оформления. Однако он подчеркнул, что карты всех платёжных систем, включая иностранные, продолжают функционировать в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TungCheung

Александра Мышляева
  • Новости
  • Газпром банк
  • Турция
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar