В Турции перестали работать карты UnionPay Газпромбанка

Он объяснил, что карты больше не принимаются из-за того, что банк включён в санкционные списки. При этом турецкие финансовые организации не получили отдельного уведомления, так как прекращение обслуживания произошло автоматически. Решение было принято китайской стороной и по всем вопросам следует обращаться к ней. По его словам, в аналогичном положении находятся и финансовые учреждения других стран. Была предоставлена информация, что банки в данном случае выполняют только роль проводников транзакций. Если головная структура останавливает обслуживание карт, то банкоматы и офисы в других странах автоматически теряют возможность совершать операции.