Карты UnionPay Газпромбанка больше не работают в Китае и Японии

Та же проблема наблюдается в крупнейшей сети банкоматов японского банка Seven Bank. При попытке снять наличные на экране высвечивается надпись, что карта недействительна, сообщает РИА «‎Новости». Банкоматы AEON Bank также не выдают наличные с карт UnionPay.

Напомним, ранее США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры. В число юридических лиц, на которые были наложены ограничения, попал и Газпромбанк. В кредитном учреждении заявили, что наблюдают трудности в работе карт UnionPay за рубежом, и посоветовали снять с них наличные. Накануне Газпромбанк убрал карты с этой платёжной системой из списка доступных к оформлению. При этом банк подчеркнул, что его, в том числе иностранных платёжных систем, продолжают работать на территории РФ. После введения санкций карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в восьми странах, в том числе ОАЭ.

