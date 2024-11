Карты UnionPay Газпромбанка больше не работают в Китае и Японии

Банкоматы крупнейших банков КНР и кредитных организаций Японии перестали выдавать наличные с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Операцию по снятию наличных невозможно провести в китайском Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China, пишет ТАСС.