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24 ноября, 05:54

Карты UnionPay Газпромбанка больше не работают в Китае и Японии

Банки КНР и Японии больше не выдают наличные с карт UnionPay Газпромбанка

Банкоматы крупнейших банков КНР и кредитных организаций Японии перестали выдавать наличные с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Операцию по снятию наличных невозможно провести в китайском Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China, пишет ТАСС.

Та же проблема наблюдается в крупнейшей сети банкоматов японского банка Seven Bank. При попытке снять наличные на экране высвечивается надпись, что карта недействительна, сообщает РИА «‎Новости». Банкоматы AEON Bank также не выдают наличные с карт UnionPay.

Стало известно, почему у россиян не работают карты UnionPay за границей
Стало известно, почему у россиян не работают карты UnionPay за границей

Напомним, ранее США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры. В число юридических лиц, на которые были наложены ограничения, попал и Газпромбанк. В кредитном учреждении заявили, что наблюдают трудности в работе карт UnionPay за рубежом, и посоветовали снять с них наличные. Накануне Газпромбанк убрал карты с этой платёжной системой из списка доступных к оформлению. При этом банк подчеркнул, что его, в том числе иностранных платёжных систем, продолжают работать на территории РФ. После введения санкций карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в восьми странах, в том числе ОАЭ.

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Андрей Бражников
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