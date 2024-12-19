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Регион
19 декабря, 10:03

Путин допустил, что под Курском – «самое большое в мире кладбище» техники НАТО

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии допустил, что в Курской области находится самое большое в мире кладбище военной техники стран НАТО.

«Может быть», — сказал глава государства.

Путин ответил на вопрос, когда закончится СВО
Путин ответил на вопрос, когда закончится СВО

Напомним, накануне глава Генштаба ВС РФ заявил, что российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, авиация и артиллерия пресекли попытки прорыва вглубь территории. В период боевых действий в курском приграничье противник лишился более 42 тысяч человек.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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