Путин допустил, что под Курском – «самое большое в мире кладбище» техники НАТО

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии допустил, что в Курской области находится самое большое в мире кладбище военной техники стран НАТО.

Напомним, накануне глава Генштаба ВС РФ заявил, что российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, авиация и артиллерия пресекли попытки прорыва вглубь территории. В период боевых действий в курском приграничье противник лишился более 42 тысяч человек.