Асы дьявола. Кто из американских инструкторов ВСУ стоит за ударами HIMARS по мирным жителям Рыльска Life.ru вычислил поимённо американских инструкторов НАТО, которые проводили и проводят с ВСУ учения по ударам HIMARS. Сейчас они обучают, как бить из этого оружия, литовцев и эстонцев. 22 декабря, 10:47 Life.ru выяснил поименно, кто из американских инструкторов готовит боевиков ВСУ для ударов HIMARS. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen, FXQuadro

Рыльск, HIMARS, пять погибших

«Русскому миру объявили войну!» — подчеркнул президент России после кровавых ударов HIMARS по Рыльску в Курской области. Последствия террористического акта страшные. Погибли пятеро, в том числе ребёнок, ранения получили 12 человек. Повреждены начальная школа, педучилище, пожарная часть, Дом культуры, теплотрасса, загс, ФОК и несколько жилых домов. Уничтожена дюжина машин.

Удар по Рыльску из HIMARS. 20 декабря 2024 года. Фото © Telegram / SHOT

Зачем усилили армию США в Европе накануне теракта в Рыльске

Как выяснил Life.ru, накануне теракта армия Соединённых Штатов повысила свою боевую готовность в Европе, разместив в немецком Графенвёре пару взводов 3-го батальона 321-полка полевой артиллерии. Сокращённо это подразделение со штаб-квартирой в Южной Каролине называют 3-321 Far. Оно специализируется на HIMARS, и там служат асы из асов по данной специализации вооружения.

— Такое развёртывание расширит возможности армии США на европейском театре военных действий и поспособствует укреплению связей с союзниками по НАТО посредством совместных учений. Цель — повысить уровень мастерства всех членов НАТО в операциях с HIMARS. Мобильность этих систем залпового огня позволит быстро менять позицию в ответ на динамичные боевые ситуации, — сообщает английский портал Army Technology.

Полгода назад с производителем оружия, компанией Lockheed Martin, был заключён новый контракт на $2 млрд. Хватит, чтобы выпустить сотни «хаймарсов». Прямо сейчас инструкторы 3-321 Far обучают эстонцев, которые получат HIMARS ближайшим летом, и литовцев, которые получат его в 2027 году. Всё это свободно и даже с помпой освещается в западной прессе.







Однако учения по HIMARS с Украиной, наоборот, замалчиваются. В европейском контингенте батальона 3-321 Far в принципе не так много инструкторов. Дальнейший анализ показывает, что среди них всего трое старших по званию офицеров, которые занимают руководящие должности и разрабатывают военные методички. Очевидно, именно эти трое обучали украинских боевиков бить по мирным россиянам. Возможно, они непосредственно причастны и к террористическому удару по Рыльску. Слишком уж подозрительным кажется их очередное командирование в Европу аккурат перед терактом.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрелов Рыльска. Life.ru считает, что его фигурантами должны стать и натовские инструкторы. Life.ru знает их имена.

Асы HIMARS







Майор Дэйв Диксон — оперативный офицер. Ему 34 года. Он родом из Уошито — малонаселённого и засушливого округа в Арканзасе, где 20% населения живут в нищете. Учился на администратора в местном баптистском университете. После пошёл в армию, служил в военных резервациях штатов Оклахома и Нью-Йорк. Однажды был командирован в афганистанский Кабул. Российская спецоперация застала его в Техасском университете, где он обучался на магистра международных отношений. В 2023 году он занимался организацией учений по методикам Scarlett Dragon с использованием ИИ в XVIII воздушно-десантном корпусе. Затем прошёл какие-то ускоренные курсы в Колледже командования Генерального штаба армии США и перешёл на работу в батальон 3-321.





— Мои обязанности — это стратегическое планирование, оперативное выполнение задач и обеспечение боевой готовности организации из 500 человек. Моя роль включает в себя предоставление подробного 18-месячного плана обучения, инструктаж старших руководителей и координация с внешними агентствами, — признаётся Диксон в соцсетях.

Он женат, есть дети. Год назад его семья позволила себе купить симпатичный коттедж стоимостью полмиллиона долларов в северокаролинском городе Камерон, который представляет собой один сплошной памятник архитектуры и где живут всего 350 человек.





Старший сержант Зайки Аллен — инструктор по системам залпового огня. Ему 23 года. Он родом из техасского захолустного городка Лафкин, где четверть населения находится за чертой бедности. Сам Зайки жил с супругой и двумя детьми в одноэтажной хибаре. Всё изменилось, когда он пошёл на службу. Сначала Зайки прикрепили к американской базе в Южной Корее, а с началом российской спецоперации перевели в штат батальона 3-321 Far. Вскоре хибара Зайки в Лафкине была отремонтирована и взлетела в цене в девять раз — с 26 до 233 тысяч долларов. Сейчас дом сдаётся за $975 в месяц. Пока Зайки рядом с зоной СВО, его семья занимает большой и красивый служебный коттедж у штаб-квартиры батальона в северокаролинском гарнизоне Форт-Либерти.

Сержант 1-го класса Джошуа Фергюсон — ещё один инструктор по управлению системами залпового огня. Ему 40 лет, он родом из Фейетвилля — небольшого северокаролинского городка вблизи военного гарнизона в Форт-Либерти. Сержант скрывается в соцсетях, старается не фотографироваться без очков и кепки. Life.ru нашёл его фотографии от 2015 года в Ираке, на которых он инструктировал местные войска, как зачищать города от террористов «Исламского государства»*. Также есть снимки, где он прощается с женой перед отправкой в Кувейт.

Джошуа Фергюсон прощается с женой. Фото © dvidshub.net

Супруга вояки — Сараджини Фергюсон, местная знаменитость. Ей 29 лет, из них семь она проработала военным нотариусом в Форт-Либерти, а последние три года трудится дантистом. Её можно назвать активисткой BLM. Она участвует в так называемых месячниках афроамериканской истории и борется против дискриминации афроамериканцев при оказании стоматологических услуг. У семьи Фергюсонов есть бревенчатый коттедж за 300 тысяч долларов в крошечном лесном городке Бостик и съёмные апартаменты в элитном кондоминиуме в Найтдейле.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы Пётр Егоров