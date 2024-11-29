«Эскадроны смерти пятёрки». Что известно о генерале СБУ Александре Покладе, отдающем приказы на теракты в России Главарь ОПГ, садист, бывший зэк и милиционер — это регалии зампреда СБУ Александра Поклада. Именно он организовал подрыв в Крыму капитана Валерия Транковского и десятки других терактов в тылу России. Теперь ему прочат пост главы ГУР. Что известно о Покладе? 28 ноября, 21:13 Одна из немногих фотографий нынешнего замглавы СБУ Александра Поклада. Обложка © Коллаж © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, © tgstat.ru

В чём обвиняют Поклада

ФСБ сообщила о задержании жителей Крыма, подозреваемых в подрыве машины в Севастополе, в результате чего погиб начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. Взрывом ему оторвало ноги и разорвало таз. Уголовное дело, возбуждённое по статьям УК «Теракт» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ», расследует Следственный комитет России.

ФСБ выяснила, что теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковником Юрием Мурилёвым под руководством зампредседателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.

Преемник Кирилла Буданова*

Украинский еженедельник New Voice, ссылаясь на источники в офисе Зеленского, предсказал скорую отставку начальника ГУР Кирилла Буданова*. Якобы главный разведчик страны сильно навредил киевскому режиму бравурными высказываниями, например пустым обещанием «попить кофе в Крыму».

Если верить инсайду, освободившуюся должность главы ГУР отдадут более лояльной фигуре, а именно нынешнему зампреду СБУ 50-летнему Александру Покладу, уроженцу полтавского города Кременчуга. Лоббирует это решение сам Поклад, а помогает ему глава офиса Андрей Ермак.

Александр Поклад — человек без семьи. В Сети гуляют лишь два его снимка, сделанных четверть века назад и плохого качества. Life.ru удалось найти третье, более позднее изображение. Поклад засветился на сделанной в 2016 году коллективной фотографии, где глава МВД Украины Арсен Аваков* награждал участвовавших в боях за Дебальцево карателей из Нацгвардии и нацбатов.





Долгие годы он работал на людей из команды Януковича, после Евромайдана стал назначенцем Порошенко*, в начале этого года был повышен в звании до генерал-майора Зеленским.

Кто такой Александр Поклад

Про таких, как он, говорят «пробу ставить некуда». После окончания юрфака пошёл милиционером в полтавское УБОП, но уже через полтора года сел в колонию строгого режима. Подробности вычищены из Сети. Известно, что Поклада осудили за вымогательство, в тюрьме он провёл два с половиной года из шести, а потом был амнистирован. Есть сведения, что освободился он благодаря бывшему боссу, главе полтавского УБОПа Александру Плужнику.

Оказавшись в конце девяностых на свободе, Поклад сколотил в Кременчуге банду из сотни бойцов. Эта ОПГ быстро стала самой влиятельной в городе. Штаб-квартирой ей служил ночной клуб «Зебра». Группировка промышляла наркотрафиком, рэкетом, выбиванием долгов, разбоями и кражами, устанавливала прослушки, не брезговала заказными убийствами. Бандиты взяли под контроль автомобильный завод, карьер по добыче кремния, торговлю нефтепродуктами и рынки. Как это происходило, можно понять из сводок тех лет.





Одного коммерсанта взорвали у крыльца его дома: бомба мощностью, эквивалентной 600 граммам тротила, была заложена в клумбе, все окрестности изрешетило стальными шариками, а на месте взрыва образовалась воронка глубиной два метра. Другого бизнесмена подорвали в лифте. Третьего застрелили, а свидетеля, оказавшегося рядом, задушили. Всё это известно из расследований, которые провели независимые украинские журналисты.

Александр Поклад находился в разработке украинских силовиков. По оперативным данным, он очень жестокий человек с садистскими наклонностями. Получает удовольствие от участия в убийствах, прибегает к пыткам удушением. За всё время деятельности кременчугской ОПГ ни один её член так и не сел в тюрьму, хотя уголовных дел возбуждалось предостаточно. Возможно, это благодаря связям с главой УБОПа Плужником.

Ночной клуб «Зебра» в Кременчуге девяностых годов. Фото © okrain.net.ua

Поклад и Партия регионов

На рубеже тысячелетий Александр Поклад учредил управляющую недвижимостью фирму «Олтекс». Его партнёром выступила престарелая мать Юрия Шаповалова, будущего нардепа от Партии регионов. Во второй половине нулевых Поклад переехал в Киев, где получил корочку адвоката и трижды регистрировался помощником депутатов, представлявших «Регионы».

Переезд Поклада совпал с переводом его бывшего босса Александра Плужника на пост главы киевского УБОПа. Второй к тому времени считался самым скандальным и самым богатым милиционером страны. Его называли человеком Андрея Кравца, зампредседателя Партии регионов.

Бывший босс Поклада Александр Плужник. На заднем фоне фотография Виктора Януковича. Фото © my.ua

Поклад и Плужник работали в команде мэра Киева Александра Попова, экс-нардепа от Партии регионов, бывшего офицера КГБ и СБУ. В этой же команде трудился бизнес-омбудсменом Андрей Ермак, он тоже тогда был помощником нардепов от «Регионов». Имеются сведения, что Плужник, Поклад и Ермак наладили под крылом киевского мэра прибыльную систему поборов с бизнеса.

России ещё предстоит выяснить роль этой команды в Евромайдане. Градоначальника Попова уволили в декабре 2013 года из-за причастности к знаменитому избиению студентов на площади Незалежности. Вот только никаких репрессий по отношению к нему, в отличие от расформированных беркутовцев, не последовало. Попов сейчас депутатствует в Киевском горсовете. Там же заседает бывший милиционер Плужник. Карьеры Ермака и Поклада так вообще устремились ввысь.

На Украине широко обсуждалась версия, что Поклад, Ермак, Плужник и Попов входили в число заговорщиков против действующего президента. Избиение студентов они организовали, чтобы запустить роковую цепочку событий для Януковича.

Разгон Майдана. Фото © ТАСС / ITAR-TASS / Никита Юренев

Поклад и СБУ

Украинское издание «Зеркало недели» утверждало, что именно Андрей Ермак рекомендовал пришедшему к власти Петру Порошенко назначить Поклада начальником печально известного в России 5-го управления департамента контрразведки СБУ. Это подразделение было создано, чтобы заниматься террором.

Как считают российские силовики, Поклад организовал убийства Арсена Павлова (Моторола) и первого главы ДНР Александра Захарченко. Герои России погибли от бомб. Почерк Поклада узнаваем. Моторола, например, подорвался в лифте.

Здание кафе «Сепар», где от взрыва погибли двое человек, включая Захарченко. Фото © nemez1da.ru

5-е управление орудовало не только и не столько в Донбассе. «Эскадроны смерти пятёрки» — так прозвали головорезов Поклада в кулуарах СБУ. Они причастны почти ко всем громким убийствам, совершённым в Киеве за последнее время. Это подтверждается свидетельствами и расследованиями.

2016 год. Взорван в автомобиле журналист Павел Шеремет, и закопан в землю юрист Юрий Грабовский.

2017–2019 годы. Поклад заслуживает прозвище Душитель — за то, что придумывает госперевороты и заставляет признаваться в них удушением, среди жертв — глава Укрспирта Михаил Лабутин.

2020 год. Подчинённые Поклада расстреляли машину депутата горсовета Вячеслава Соболева: он сам и жена были тяжело ранены, их трёхлетний сын погиб.

2021 год. Сотрудников Поклада заподозрили в удушении нардепа Антона Полякова: на его шее обнаружили борозду, но официально смерть наступила от коронарной недостаточности вследствие принятия метадона.

2022 год. Палачи Поклада запытали банкира Дениса Киреева, который работал на ГУР, но был заподозрен в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

2023 год. Стало известно, что Поклад крышует наркокартель «Химпром». В Швейцарии и Испании горят дома украинских блогеров, разоблачающих эту связь.

2024 год. В Севастополе в машине взорван капитан Валерий Транковский.

Из рук Петра Порошенко Поклад получал два ордена III степени. Зеленский, став президентом, сделал Поклада замглавы СБУ, дал звание генерал-майора и вручил орден II степени. Просто ликвидировать этого человека мало. Его нужно судить, зафиксировав все его преступления (а перечислена лишь вершина айсберга), и вынести жёсткий, справедливый приговор.

* Лица, включённые в перечень экстремистов и террористов на территории России.

Авторы Пётр Егоров