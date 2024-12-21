Восстановлению не подлежит: Хинштейн рассказал о повреждениях в Рыльске после удара ВСУ

Врио главы Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале рассказал, что после преступного удара по Рыльску пострадало 12 зданий, из них 10 — объекты социальной инфраструктуры. Дом культуры, учебные корпуса колледжа им. Д. Гранина и здание начальных классов школы №1 не подлежат восстановлению.

«С рассветом стало понятно, что объём ущерба — чуть больше, чем ранее было заявлено. Выявлены незначительные повреждения зданий детского сада и дома детского творчества (окна, фасад)», — написал Хинштейн.