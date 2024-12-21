Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 12:50

Восстановлению не подлежит: Хинштейн рассказал о повреждениях в Рыльске после удара ВСУ

Хинштейн: В Рыльске пострадало 12 зданий после атаки ВСУ

Врио главы Курской области Александр Хинштейн лично оценил последствия обстрела в Рыльске. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Врио главы Курской области Александр Хинштейн лично оценил последствия обстрела в Рыльске. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Врио главы Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале рассказал, что после преступного удара по Рыльску пострадало 12 зданий, из них 10 — объекты социальной инфраструктуры. Дом культуры, учебные корпуса колледжа им. Д. Гранина и здание начальных классов школы №1 не подлежат восстановлению.

«С рассветом стало понятно, что объём ущерба — чуть больше, чем ранее было заявлено. Выявлены незначительные повреждения зданий детского сада и дома детского творчества (окна, фасад)», — написал Хинштейн.

Врио главы уточнил, что были повреждены пять малоэтажных МКД, один из них не подлежит восстановлению. Также пострадали одиннадцать частных домов, один из них разрушен. Сейчас в городе активно ведутся восстановительные работы.

В Рыльске потушили все пожары, возникшие после обстрела ВСУ
В Рыльске потушили все пожары, возникшие после обстрела ВСУ

Напомним, 20 декабря Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Рыльску из американской РЗСО HIMARS. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего силы киевского режима выпустили по городу 13 снарядов. Погибли пять человек. Вскоре на место прибыл Александр Хинштейн и там был организован оперативный штаб. Врио главы Курской области назвал обстрел города проявлением преступности Киева. Он также принял решение выплатить семьям погибших от удара по 1,5 миллиона рублей.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Александр Хинштейн
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar