Восстановлению не подлежит: Хинштейн рассказал о повреждениях в Рыльске после удара ВСУ
Хинштейн: В Рыльске пострадало 12 зданий после атаки ВСУ
Врио главы Курской области Александр Хинштейн лично оценил последствия обстрела в Рыльске. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Врио главы Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале рассказал, что после преступного удара по Рыльску пострадало 12 зданий, из них 10 — объекты социальной инфраструктуры. Дом культуры, учебные корпуса колледжа им. Д. Гранина и здание начальных классов школы №1 не подлежат восстановлению.
«С рассветом стало понятно, что объём ущерба — чуть больше, чем ранее было заявлено. Выявлены незначительные повреждения зданий детского сада и дома детского творчества (окна, фасад)», — написал Хинштейн.
Врио главы уточнил, что были повреждены пять малоэтажных МКД, один из них не подлежит восстановлению. Также пострадали одиннадцать частных домов, один из них разрушен. Сейчас в городе активно ведутся восстановительные работы.
Напомним, 20 декабря Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Рыльску из американской РЗСО HIMARS. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего силы киевского режима выпустили по городу 13 снарядов. Погибли пять человек. Вскоре на место прибыл Александр Хинштейн и там был организован оперативный штаб. Врио главы Курской области назвал обстрел города проявлением преступности Киева. Он также принял решение выплатить семьям погибших от удара по 1,5 миллиона рублей.