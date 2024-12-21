Семьи погибших в Рыльске получат выплату в размере 1,5 млн рублей

Власти Курской области приняли решение выплатить семьям погибших от удара ВСУ по Рыльску по 1,5 миллиона рублей. Об этом доложил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших — получат выплату в размере 1,5 млн. рублей. Будут выплачены и компенсации раненным и пострадавшим: от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — пишет Хинштейн.