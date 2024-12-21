Семьи погибших в Рыльске получат выплату в размере 1,5 млн рублей
Власти Курской области приняли решение выплатить семьям погибших от удара ВСУ по Рыльску по 1,5 миллиона рублей. Об этом доложил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших — получат выплату в размере 1,5 млн. рублей. Будут выплачены и компенсации раненным и пострадавшим: от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — пишет Хинштейн.
Чиновник отметил, что никакие деньги не способны вернуть жизни близких, однако помогут пережить «чёрные дни». Он добавил, что держит ситуацию под личным контролем.
Напомним, силы киевского режима нанесли ракетный удар по Рыльску из американской РЗСО HIMARS 20 декабря. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего украинские военные выпустили по городу 13 снарядов. Вскоре подтвердили, что погибли пять человек, ещё 12 пострадали.
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