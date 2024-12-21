В Рыльске потушили все пожары, возникшие после обстрела ВСУ
МЧС РФ: Пожарные потушили все очаги возгораний в Курской области
В Курской области успешно потушены все очаги возгорания после удара ВСУ по Рыльску. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.
В Курской области успешно потушены все очаги возгорания. Видео © Telegram / МЧС России
«Все очаги пожаров в Рыльске потушены, идёт проливка конструкций», — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску из американской РЗСО HIMARS 20 декабря. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего украинские военные выпустили по городу 13 снарядов.
Telegram / МЧС России