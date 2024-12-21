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21 декабря, 07:10

В Рыльске потушили все пожары, возникшие после обстрела ВСУ

МЧС РФ: Пожарные потушили все очаги возгораний в Курской области

В Курской области успешно потушены все очаги возгорания после удара ВСУ по Рыльску. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

В Курской области успешно потушены все очаги возгорания. Видео © Telegram / МЧС России

«Все очаги пожаров в Рыльске потушены, идёт проливка конструкций», — говорится в сообщении.

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Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску из американской РЗСО HIMARS 20 декабря. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего украинские военные выпустили по городу 13 снарядов.

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Telegram / МЧС России

Мария Любицкая
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