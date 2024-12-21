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21 декабря, 09:10

Хинштейн назвал обстрел Рыльска проявлением преступности Киева

Хинштейн: Обстрел Рыльска показал преступную сущность киевского режима

Преступный удар по Рыльску является наглядной демонстрацией преступной сущности киевского режима. Такую оценку действиями ВСУ дал врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«Это открытая демонстрация преступной сущности украинского режима, бесчеловечности. Пострадавшие и, к сожалению, погибшие мирные люди стали жертвами этих абсолютно безумных преступных решений», — подчеркнул Хинштейн.

В Рыльске потушили все пожары, возникшие после обстрела ВСУ
В Рыльске потушили все пожары, возникшие после обстрела ВСУ

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску из американской РЗСО HIMARS 20 декабря. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего силы киевского режима выпустили по городу 13 снарядов. Погибли пять человек. Вскоре на место прибыл Александр Хинштейн и там был организован оперативный штаб.

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Life.ru / Шедеврум

Николай Рюмин
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