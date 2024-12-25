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Регион
25 декабря, 07:10

ВСУ обстреляли Льгов Курской области

Вооружённые силы Украины обстреляли город Льгов в Курской области. Об этом сообщает правительство региона утром 25 декабря.

«Утром 25 декабря со стороны ВСУ обстрелян город Льгов», — говорится в сообщении в телеграм-канале курского кабмина.

Там добавили, что данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Асы дьявола. Кто из американских инструкторов ВСУ стоит за ударами HIMARS по мирным жителям Рыльска
Асы дьявола. Кто из американских инструкторов ВСУ стоит за ударами HIMARS по мирным жителям Рыльска

20 декабря ВСУ атаковали другой город в Курской области — Рыльск. Применялись американские РЗСО HIMARS. Массированный удар привёл к повреждению 12 зданий. Некоторые из них не подлежат восстановлению. Погибли шесть человек, в том числе ребёнок.

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Никита Никонов
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