ВСУ обстреляли Льгов Курской области
Вооружённые силы Украины обстреляли город Льгов в Курской области. Об этом сообщает правительство региона утром 25 декабря.
«Утром 25 декабря со стороны ВСУ обстрелян город Льгов», — говорится в сообщении в телеграм-канале курского кабмина.
Там добавили, что данные о пострадавших и повреждениях уточняются.
20 декабря ВСУ атаковали другой город в Курской области — Рыльск. Применялись американские РЗСО HIMARS. Массированный удар привёл к повреждению 12 зданий. Некоторые из них не подлежат восстановлению. Погибли шесть человек, в том числе ребёнок.
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