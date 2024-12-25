Хинштейн сообщил о четырёх погибших и пяти раненых при атаке ВСУ на Льгов

Четыре человека, по последним данным, погибли в результате обстрела ВСУ Льгова в Курской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Ранее сообщалось о трёх жертвах атаки со стороны ВСУ, но ещё один раненый позднее скончался в больнице.

Серьёзные повреждения, по словам Хинштейна, получила жилая пятиэтажка, два жилых одноэтажных дома, а также отдельно стоящее здание салона красоты. В соседних частных жилых домах взрывной волной, по информации врио губернатора, выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода.