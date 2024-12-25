Хинштейн сообщил о четырёх погибших и пяти раненых при атаке ВСУ на Льгов
Четыре человека, по последним данным, погибли в результате обстрела ВСУ Льгова в Курской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Ранее сообщалось о трёх жертвах атаки со стороны ВСУ, но ещё один раненый позднее скончался в больнице.
Серьёзные повреждения, по словам Хинштейна, получила жилая пятиэтажка, два жилых одноэтажных дома, а также отдельно стоящее здание салона красоты. В соседних частных жилых домах взрывной волной, по информации врио губернатора, выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода.
«Правительство Курской области оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Никто не останется со своей бедой один на один», — заверил Хинштейн.
Напомним, что для Льгова это уже не первый варварский обстрел ВСУ за последний месяц. Утром в среду 25 декабря на город обрушили американские ракеты. Пять человек пострадали, есть разрушения в городе.
Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Евгений Лучинский