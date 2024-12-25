Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 10:27

Хинштейн сообщил о четырёх погибших и пяти раненых при атаке ВСУ на Льгов

Четыре человека, по последним данным, погибли в результате обстрела ВСУ Льгова в Курской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Ранее сообщалось о трёх жертвах атаки со стороны ВСУ, но ещё один раненый позднее скончался в больнице.

Серьёзные повреждения, по словам Хинштейна, получила жилая пятиэтажка, два жилых одноэтажных дома, а также отдельно стоящее здание салона красоты. В соседних частных жилых домах взрывной волной, по информации врио губернатора, выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода.

«Правительство Курской области оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Никто не останется со своей бедой один на один», — заверил Хинштейн.

«Посекло осколками»: Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после удара по Рыльску
«Посекло осколками»: Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после удара по Рыльску

Напомним, что для Льгова это уже не первый варварский обстрел ВСУ за последний месяц. Утром в среду 25 декабря на город обрушили американские ракеты. Пять человек пострадали, есть разрушения в городе.

Обложка ©

Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Евгений Лучинский

Марина Фещенко
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar