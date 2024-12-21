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21 декабря, 19:59

«Посекло осколками»: Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после удара по Рыльску

Хинштейн: 14 жителей Рыльска проходят лечение после удара ракетами HIMARS

Александр Хинштейн в больнице. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн в больнице. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Курской областной клинической больнице проходят лечение 14 жителей города Рыльска, пострадавшие в результате массированного ракетного удара со стороны ВСУ 20 декабря. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, у большинства пациентов зафиксированы лёгкие травмы.

«Был приятно впечатлён их сплочённостью, единством и взаимовыручкой. Люди искренне поддерживают друг друга и держатся. В такие дни испытаний и проявляется истинный характер нашего народа», — отметил Хинштейн.

По словам чиновника, особая забота прикована к девушке по имени Юлия, которая находится на девятом месяце беременности. Она чудом уцелела в день удара, спрятавшись за автомобилем.

«Поразительно, но владелец этой спасительной машины лежит сейчас в соседней палате вместе с 14-летним сыном Юлии. Обоих посекло осколками», — пишет врио губернатора.

Хинштейн с одним из пострадавших. © Telegram / Александр Хинштейн

Хинштейн с одним из пострадавших. © Telegram / Александр Хинштейн

Среди раненых также оказались работники местного дома культуры — супруги Роман и Юлия. По словам врио губернатора, в момент удара они записывали песню для своих земляков в студии. Взрыв разрушил часть сооружения, однако его стены стали защитой для находившихся внутри.

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Напомним, что ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску из американской РЗСО HIMARS 20 декабря. Под обстрел попали автовокзал, школа №1, Дом культуры и педагогическое училище. Хинштейн назвал эту атаку наглядной демонстрацией преступной сущности киевского режима.

Тимур Хингеев
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