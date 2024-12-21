«Посекло осколками»: Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после удара по Рыльску
Хинштейн: 14 жителей Рыльска проходят лечение после удара ракетами HIMARS
Александр Хинштейн в больнице. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
В Курской областной клинической больнице проходят лечение 14 жителей города Рыльска, пострадавшие в результате массированного ракетного удара со стороны ВСУ 20 декабря. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, у большинства пациентов зафиксированы лёгкие травмы.
«Был приятно впечатлён их сплочённостью, единством и взаимовыручкой. Люди искренне поддерживают друг друга и держатся. В такие дни испытаний и проявляется истинный характер нашего народа», — отметил Хинштейн.
По словам чиновника, особая забота прикована к девушке по имени Юлия, которая находится на девятом месяце беременности. Она чудом уцелела в день удара, спрятавшись за автомобилем.
«Поразительно, но владелец этой спасительной машины лежит сейчас в соседней палате вместе с 14-летним сыном Юлии. Обоих посекло осколками», — пишет врио губернатора.
Хинштейн с одним из пострадавших. © Telegram / Александр Хинштейн
Среди раненых также оказались работники местного дома культуры — супруги Роман и Юлия. По словам врио губернатора, в момент удара они записывали песню для своих земляков в студии. Взрыв разрушил часть сооружения, однако его стены стали защитой для находившихся внутри.
Напомним, что ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску из американской РЗСО HIMARS 20 декабря. Под обстрел попали автовокзал, школа №1, Дом культуры и педагогическое училище. Хинштейн назвал эту атаку наглядной демонстрацией преступной сущности киевского режима.