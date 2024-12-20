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20 декабря, 17:14

Захарова: Россия поднимет тему обстрела Рыльска на заседании СБ ООН

Москва непременно обсудит вопрос ракетных ударов по Рыльску на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе российской стороны в пятницу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обязательно (поднимет. — Прим. Life.ru)», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Очевидцы показали масштаб разрушений в педколледже после удара ВСУ по Рыльску
Очевидцы показали масштаб разрушений в педколледже после удара ВСУ по Рыльску

Напомним, 20 декабря ВСУ обстреляли Рыльск, в результате чего пострадали здания автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. По городу запустили 13 снарядов. По предварительным данным, погибли 6 человек, ещё 16 мирных жителей получили ранения.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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