Захарова: Россия поднимет тему обстрела Рыльска на заседании СБ ООН

Москва непременно обсудит вопрос ракетных ударов по Рыльску на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе российской стороны в пятницу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обязательно (поднимет. — Прим. Life.ru)», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.