Захарова: Россия поднимет тему обстрела Рыльска на заседании СБ ООН
Москва непременно обсудит вопрос ракетных ударов по Рыльску на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе российской стороны в пятницу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Обязательно (поднимет. — Прим. Life.ru)», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.
Напомним, 20 декабря ВСУ обстреляли Рыльск, в результате чего пострадали здания автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. По городу запустили 13 снарядов. По предварительным данным, погибли 6 человек, ещё 16 мирных жителей получили ранения.
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