Хинштейн вручил медаль Луки Крымского девушке-медику, выжившей при атаке ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль Луки Крымского медсестре скорой помощи Дарье Конновой, которая выжила после атаки ВСУ в приграничной зоне. Фельдшер и водитель, находившиеся с ней, были награждены посмертно.

25-летняя Дарья стала первой студенткой в стране, удостоенной этой медали. Она получила эту награду за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

6 августа она вместе с коллегами выехала на вызов в приграничье для эвакуации пострадавших после обстрелов ВСУ. Медик осознавала все риски, но не могла поступить иначе. На подъезде к Судже, где шли боевые действия, машина скорой попала под удары дронов. Дарья выжила, но получила серьезные ранения – осколочные повреждения и черепно-мозговую травму. Фельдшер и водитель, которые были с ней, погибли на месте и были посмертно награждены медалью Луки Крымского.

«Мне было очень приятно познакомиться с такой героической и позитивной девушкой. Поговорили о том, почему она решила стать врачом, о ее планах на жизнь. Сейчас Дарья заканчивает ординатуру. Надеюсь, она останется работать в нашем регионе: такие люди - пример для других», — подчеркнул врио губернатора у себя в телеграм-канале.

Лука Крымский (Лука Войно-Ясенецкий) считается покровителем медиков. Он был известным хирургом и врачом, а также священником. Во время своей практики он работал в условиях войны и оказывал помощь раненым, что сделало его выдающимся примером сочетания медицинского и духовного служения. После своей смерти он был канонизирован Русской Православной Церковью и стал символом самоотверженности и благородства в медицинской профессии. Медали и награды, связанные с его именем, часто вручаются медработникам за высокий профессионализм и самоотверженность в работе, особенно в сложных условиях.