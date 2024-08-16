Цивилёва вручила награды медикам-участникам СВО в госпитале Ставрополя 16 августа, 11:15 Анна Цивилёва. Обложка © Telegram / Анна Цивилёва

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва наградила за доблестный труд медицинских работников, которые выполняют свой долг как участники спецоперации. Церемония прошла в филиале военного госпиталя 1602 в Ставрополе.

"Эти награды вы заслужили за опасную работу в зоне проведения специальной военной операции. Вы спасаете ежедневно сотни и сотни жизней. Спасибо вам", — сказала Цивилёва.

Медработники получили из рук замминистра обороны медали ордена "За заслуги перед Отечеством", медали Луки Крымского, медали "За отличие в военной службе" и другие ведомственные награды.

Ранее Народный фронт показал кадры самоотверженной работы российских военных медиков, спасающих жизни солдат в зоне СВО. Украинский FPV-дрон ударил в "буханку" с раненым. Медики сохранили самообладание и оказали помощь товарищам. Все остались живы.

Авторы Татьяна Миссуми