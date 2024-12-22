Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 06:02

В ДНР заявили о скором старте реконструкции аэропорта Донецка

Минэкономики ДНР: Реконструкция аэропорта Донецка стартует в ближайшее время

В скором времени начнутся работы по восстановлению аэропорта Донецка. Соответствующее заявление сделал министр экономического развития ДНР Максим Захаров.

«В ближайшее время начнутся работы по реконструкции аэропорта. То есть, по сути, у нас все виды транспорта, которые нужны как раз для обрабатывающей промышленности, они есть», сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».

По словам министра, потенциал промышленного производства в республике достаточно большой. Он уточнил, что рядом с городом проходит федеральная трасса, к северу ведущая на Москву, а к югу — в Краснодар и Ростов. Особенно необходимо учесть при реконструкции модернизацию, подытожил Захаров.

Пушилин анонсировал возможное восстановление Марьинки в будущем
Пушилин анонсировал возможное восстановление Марьинки в будущем

А ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить средства на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР. По его словам, задача Донецкого республиканского центра — оказание протезно-ортопедической помощи населению, услуг по высокотехнологичному протезированию и ортезированию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Kornilov

Мария Любицкая
  • Новости
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar