В ДНР заявили о скором старте реконструкции аэропорта Донецка

В скором времени начнутся работы по восстановлению аэропорта Донецка. Соответствующее заявление сделал министр экономического развития ДНР Максим Захаров.

«В ближайшее время начнутся работы по реконструкции аэропорта. То есть, по сути, у нас все виды транспорта, которые нужны как раз для обрабатывающей промышленности, они есть», — сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».