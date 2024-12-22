В ДНР заявили о скором старте реконструкции аэропорта Донецка
Минэкономики ДНР: Реконструкция аэропорта Донецка стартует в ближайшее время
В скором времени начнутся работы по восстановлению аэропорта Донецка. Соответствующее заявление сделал министр экономического развития ДНР Максим Захаров.
«В ближайшее время начнутся работы по реконструкции аэропорта. То есть, по сути, у нас все виды транспорта, которые нужны как раз для обрабатывающей промышленности, они есть», — сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».
По словам министра, потенциал промышленного производства в республике достаточно большой. Он уточнил, что рядом с городом проходит федеральная трасса, к северу ведущая на Москву, а к югу — в Краснодар и Ростов. Особенно необходимо учесть при реконструкции модернизацию, подытожил Захаров.
А ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить средства на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР. По его словам, задача Донецкого республиканского центра — оказание протезно-ортопедической помощи населению, услуг по высокотехнологичному протезированию и ортезированию.
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