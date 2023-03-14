Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 12:51

Путин поручил выделить средства на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда главы страны на восстановление работы протезно-ортопедического центра в ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщил телеведущий Владимир Соловьёв.

По его словам, задача Донецкого республиканского центра — оказание протезно-ортопедической помощи населению, услуг по высокотехнологичному протезирования и ортезированию, а также по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, включая пострадавших участников СВО. Мощность этого учреждения рассчитана на протезирование верхних и нижних конечностей, в том числе с микропроцессорным управлением, подчеркнул журналист.

"Цель проекта — увеличение объёма оказания услуг по комплексной реабилитации инвалидов с патологиями костно-мышечной и периферической нервной систем амбулаторно и в условиях дневного стационара, а также обеспечение реабилитации инвалидов с неврологическими заболеваниями и заболеваниями с общей симптоматикой", — сообщил он.

Губернатор Калининградской области посетил зону СВО и передал бойцам одежду и прицелы

Губернатор Калининградской области посетил зону СВО и передал бойцам одежду и прицелы

Ранее объединение фитнес-клубов предложило свою инфраструктуру для реабилитации военнослужащих. Соответствующее письмо направлено в Правительство РФ.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук
  • Новости
  • Владимир Соловьев
  • Путин
  • Общество
  • Здоровье
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров