Путин поручил выделить средства на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда главы страны на восстановление работы протезно-ортопедического центра в ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщил телеведущий Владимир Соловьёв.

По его словам, задача Донецкого республиканского центра — оказание протезно-ортопедической помощи населению, услуг по высокотехнологичному протезирования и ортезированию, а также по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, включая пострадавших участников СВО. Мощность этого учреждения рассчитана на протезирование верхних и нижних конечностей, в том числе с микропроцессорным управлением, подчеркнул журналист.

"Цель проекта — увеличение объёма оказания услуг по комплексной реабилитации инвалидов с патологиями костно-мышечной и периферической нервной систем амбулаторно и в условиях дневного стационара, а также обеспечение реабилитации инвалидов с неврологическими заболеваниями и заболеваниями с общей симптоматикой", — сообщил он.