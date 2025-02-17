Российские войска зачистили от солдат киевского режима ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой. Об этом доложил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Наши подразделения, можно констатировать, освободили, и под контролем Вооружённых сил Российской Федерации находится для нас известный знаковый ландшафтный парк «Клебан-бык». Это уже в направлении Константиновки, поэтому здесь мы также видим продвижение», — сказал Пушилин.