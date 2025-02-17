ВС РФ выбили ВСУ из ландшафтного парка под Константиновкой
Пушилин: ВС РФ освободили ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой
Российские войска зачистили от солдат киевского режима ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой. Об этом доложил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Наши подразделения, можно констатировать, освободили, и под контролем Вооружённых сил Российской Федерации находится для нас известный знаковый ландшафтный парк «Клебан-бык». Это уже в направлении Константиновки, поэтому здесь мы также видим продвижение», — сказал Пушилин.
Ранее Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продолжают продвигаться в городе Часов Яр. Однако противник оказывает сопротивление, отправляя небольшие подкрепления. Также он отметил продвижение на Краснолиманском направлении.
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