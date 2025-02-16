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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 февраля, 17:27

Бойцы ВС РФ спасли жителей села в Запорожье, которых ВСУ пытались убить при отступлении

Mash: ВС РФ эвакуировали жителей села Нестерянка в Запорожье под обстрелами ВСУ

Российский отряд «Викинг» спецназа РФ эвакуирует жителей села Нестерянка в Запорожской области, которые оказались буквально на передовой без еды и воды, при этом ВСУ били прямой наводкой по домам мирных граждан во время отступления. Mash публикует кадры с сельчанами.

Российские бойцы спасают жителей запорожского села. Видео © Telegram / Mash

Деревня оказалась практически полностью разрушена во время боевых действий. Мирное население пряталось по подвалам, многие попросту не захотели выезжать в сторону Украины, а ждали российских солдат. Покидая позиции, ВСУ мстили гражданским, в их дома летели вражеские дроны и гранаты, а напоследок украинские военные били из артиллерии. Много среди оставшихся и простых пенсионеров, дети которых выехали на Украину и забыли про стариков. Сейчас российские бойцы под продолжающимися обстрелами противника спасают сельчан и отправляют их в Россию.

Пенсионер получил ранение во дворе своего дома при обстреле ВСУ под Курском
Пенсионер получил ранение во дворе своего дома при обстреле ВСУ под Курском

Ранее оператор БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» ВС РФ Канат Ниязов рассказал, что украинские солдаты маскировали свои огневые позиции в Дзержинске (украинское название Торецк) за мирными жителями. Наши парни старательно обследовали каждый участок и внимательно осматривали здания, чтобы обнаружить противника.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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