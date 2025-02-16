Российский отряд «Викинг» спецназа РФ эвакуирует жителей села Нестерянка в Запорожской области, которые оказались буквально на передовой без еды и воды, при этом ВСУ били прямой наводкой по домам мирных граждан во время отступления. Mash публикует кадры с сельчанами.

Деревня оказалась практически полностью разрушена во время боевых действий. Мирное население пряталось по подвалам, многие попросту не захотели выезжать в сторону Украины, а ждали российских солдат. Покидая позиции, ВСУ мстили гражданским, в их дома летели вражеские дроны и гранаты, а напоследок украинские военные били из артиллерии. Много среди оставшихся и простых пенсионеров, дети которых выехали на Украину и забыли про стариков. Сейчас российские бойцы под продолжающимися обстрелами противника спасают сельчан и отправляют их в Россию.