Раскрыта подлая тактика гарнизона ВСУ в Дзержинске, прятавшегося в девятиэтажной крепости
Боец Ниязов: Армия ВСУ прикрывалась гражданскими людьми в Дзержинске
Украинские солдаты маскировали свои огневые позиции в Дзержинске (украинское название Торецк) за мирными жителями. Об этом РИА «Новости» рассказал оператор БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» ВС РФ Канат Ниязов. Наши парни всячески пытались обследовать каждый участок и внимательно осматривали здания, чтобы обнаружить позиции противника.
«Потому что все прячутся за гражданскими людьми, противник непосредственно, и мы выявляли ВСУ таким образом», — заявил Ниязов.
Российское подразделение располагалось вблизи линии соприкосновения, так как в Дзержинске наблюдалась высокая концентрация расчётов БПЛА ВСУ и огневых позиций. Парни смогли определись, где находятся гражданские объекты, а где размещены военные. После обнаружения позиций противника производились артиллерийские обстрелы и атаки с использованием FPV-дронов.
Как уже писал Life.ru, Дзержинск был освобождён 7 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что контроль над городом обеспечил Армии России стратегическое преимущество и пресёк регулярные обстрелы Горловки. Во время битвы за город наши бойцы уничтожили группу польских наёмников. Сейчас же в Дзержинске ведутся поиски украинских диверсантов, которые могли скрыться с целью подготовки терактов.
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