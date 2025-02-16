Украинские солдаты маскировали свои огневые позиции в Дзержинске (украинское название Торецк) за мирными жителями. Об этом РИА «Новости» рассказал оператор БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» ВС РФ Канат Ниязов. Наши парни всячески пытались обследовать каждый участок и внимательно осматривали здания, чтобы обнаружить позиции противника.

«Потому что все прячутся за гражданскими людьми, противник непосредственно, и мы выявляли ВСУ таким образом», — заявил Ниязов.