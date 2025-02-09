Бойцы ВС РФ уничтожили более 10 польских наёмников при освобождении Дзержинска

Штурмовые подразделения Армии России в процессе освобождения Дзержинска (Торецк) ликвидировали группу, состоявшую из более чем 10 наёмников из Польши, занявших позицию в одной из городских многоэтажек. Об этом сообщил боец штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии ГРВ «Центр» Артур Хазарьян.

«Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше 10 их было», — рассказал военнослужащий в интервью ТАСС.