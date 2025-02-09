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Регион
9 февраля, 10:05

Бойцы ВС РФ уничтожили более 10 польских наёмников при освобождении Дзержинска

Штурмовые подразделения Армии России в процессе освобождения Дзержинска (Торецк) ликвидировали группу, состоявшую из более чем 10 наёмников из Польши, занявших позицию в одной из городских многоэтажек. Об этом сообщил боец штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии ГРВ «Центр» Артур Хазарьян.

«Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше 10 их было»,рассказал военнослужащий в интервью ТАСС.

Что касается украинского личного состава, то позиции обороняли в основном мобилизованные бойцы, отметил собеседник агентства. В большинстве случаев они сдавались после того, как их более опытные сослуживцы погибали в бою.

Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»
Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»

Напомним, Минобороны РФ заявило об освобождении Дзержинска 7 февраля. В сражении за город участвовало добровольческое подразделение «Ветераны». Глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что контроль над Дзержинском даст Армии России значительное стратегическое преимущество и положит конец регулярным обстрелам Горловки. Военный эксперт Ян Гагин отмечал, что ВСУ заранее понимали, что город им не удержать, а потому полностью вывели оттуда всё командование и спецслужбы ещё до Нового года.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Юрий Лысенко
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