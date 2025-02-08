Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал Дзержинск русским городом. По его словам, населённый пункт вновь стал таковым после освобождения нашими военными. Его заявление приводится в телеграм-канале.

«Теперь ни у кого не будет никакой путаницы — Торецк это или Дзержинск. Мы смело можем говорить, что Дзержинск снова русский во всех смыслах город», — говорится в его видеообращении.