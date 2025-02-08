Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»
Пушилин: Дзержинск после освобождения снова стал русским городом
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал Дзержинск русским городом. По его словам, населённый пункт вновь стал таковым после освобождения нашими военными. Его заявление приводится в телеграм-канале.
«Теперь ни у кого не будет никакой путаницы — Торецк это или Дзержинск. Мы смело можем говорить, что Дзержинск снова русский во всех смыслах город», — говорится в его видеообращении.
Напомним, что 7 февраля российские войска вытеснили Вооружённые силы Украины из Дзержинска после пяти месяцев боевых действий за контроль над этим городом. Украинское командование перебросило восемь бригад для удержания населённого пункта, но этого оказалось недостаточно. В то же время в США обеспокоены падением этого города-крепости. Там уверены, что освобождение Дзержинска ускорит продвижение российской армии в Донбассе.
Telegram/Пушилин Д.В.