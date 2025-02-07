ВС Украины стянули восемь бригад для удержания Дзержинска
Украинское командование стянуло в Дзержинск и его окрестности внушительные силы с целью удержать город. По данным Минобороны РФ, на этом участке действовали восемь бригад ВСУ (около 50 батальонов).
«Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих», — добавили в ведомстве.
Напомним, что Дзержинск был освобождён от украинских военных 7 февраля после пяти месяцев ожесточённых боёв, которые унесли жизни свыше 26 тысяч боевиков. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил участников битвы за город с успешным выполнением поставленной задачи.
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine