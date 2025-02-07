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Регион
7 февраля, 20:11

ВС Украины стянули восемь бригад для удержания Дзержинска

Украинское командование стянуло в Дзержинск и его окрестности внушительные силы с целью удержать город. По данным Минобороны РФ, на этом участке действовали восемь бригад ВСУ (около 50 батальонов).

«Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих», — добавили в ведомстве.

В боях за Дзержинск участвовали бойцы поразившего Путина подразделения
В боях за Дзержинск участвовали бойцы поразившего Путина подразделения

Напомним, что Дзержинск был освобождён от украинских военных 7 февраля после пяти месяцев ожесточённых боёв, которые унесли жизни свыше 26 тысяч боевиков. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил участников битвы за город с успешным выполнением поставленной задачи.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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