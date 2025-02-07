«Успешное выполнение задач»: Белоусов поздравил военных, освободивших Дзержинск

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Дзержинск в Донецкой Народной Республике. Он отметил их успешное выполнение боевых задач, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132 отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9 отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1 отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригад за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Дзержинск Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.