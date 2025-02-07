Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 17:44

«Успешное выполнение задач»: Белоусов поздравил военных, освободивших Дзержинск

Белоусов поздравил военных, освободивших Дзержинск

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Дзержинск в Донецкой Народной Республике. Он отметил их успешное выполнение боевых задач, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132 отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9 отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1 отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригад за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Дзержинск Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.

Напомним, что сегодня, 7 февраля, нашим бойцам удалось освободить Дзержинск в ДНР. Известно, что бои за город шли пять месяцев. ВСУ за это время потеряли более 26 тысяч военных, что составляет около 70% сконцентрированной Киевом для обороны группировки.

МО РФ раскрыло детали операции по освобождению Дзержинска: 5 месяцев боёв, потери ВСУ превысили 26 тысяч
МО РФ раскрыло детали операции по освобождению Дзержинска: 5 месяцев боёв, потери ВСУ превысили 26 тысяч
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar