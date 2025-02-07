МО РФ раскрыло детали операции по освобождению Дзержинска: 5 месяцев боёв, потери ВСУ превысили 26 тысяч

За пять месяцев боёв за Дзержинск (украинское название — Торецк) ВСУ потеряли более 26 тысяч военных, что составляет около 70% сконцентрированной Киевом для обороны группировки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве раскрыли подробности освобождения города. Так, ВСУ превратили Дзержинск в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло собой защищённую долговременную огневую точку. Для обороны использовались терриконы и шахты, расположенные в северной и западной частях города. Для удержания города и других населенных пунктов Торецкой агломерации противник стянул к месту более 40 тысяч военнослужащих, в том числе бригаду «Азова»* и иностранных наёмников. Но наши войска за пять месяцев боёв за Дзержинск нанесли противнику значительные потери.

«ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки – это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов», — говорится в сообщении МО РФ.

Вместе с Дзержинском было освобождено ещё 11 населённых пунктов Торецкой агломерации и 139 кв. км территории. Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 км.

Напомним, 7 февраля Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. Армия России взяла его под свой контроль в середине января и вела зачистку территории. Дзержинск — самый крупный населённый пункт Торецкой агломерации, число жителей которой на начало 2022 года составляло более 73,5 тысячи, а в самом Дзержинске жило около 35 тысяч жителей. Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника.