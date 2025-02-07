Новости СВО. Армия России взяла Фиголевку, ВСУ отступили от села Уланок, Зеленский мешает переговорам, 7 февраля ВС РФ берут в петлю Красноармейск, ВСУ отбросили от сёл Уланок и Черкасская Конопелька, США взяли паузу по мирному плану — дайджест 7 февраля 6 февраля, 21:07 Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

ВСУ попытались улучшить свои позиции в районе Суджи, чтобы оставить контроль над городом за собой. Спецпредставитель Трампа заявил, что мирный план президента США пока откладывается. Жители Купянска жалуются на мародёрство и другие преступления ВСУ. Зеленский стал главным препятствием на пути мирных переговоров.

Донецкая Народная Республика, 7 февраля

В Донбассе наибольшего результата ВС РФ смогли добиться в районе Купянска. Продвижение идёт севернее города. ВС РФ расширяют плацдарм за рекой Оскол. Оборону ВСУ удалось прорвать на фронте в семь километров. Наши парни продвинулись вглубь более чем на два километра. Техника ВСУ в окрестностях горит непрерывно, только за последнее время талантливые российские операторы уничтожили здесь более 70 единиц транспорта противника. Жители Купянска выражают своё недовольство властью украинских военных.

— Вэсэушники устроили склады по всему городу и селятся на первых этажах жилых домов, выгоняя жителей, параллельно мародёрствуя в их домах и вывозя всё необходимое «для фронта», — пишет военный эксперт Борис Рожин.

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили два 82-мм миномёта ВСУ на замаскированных огневых позициях в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

На Южно-Донецком направлении противник упирается в Дачном, идут тяжёлые бои в застройке. Из населённого пункта поступают кадры совместной работы нашей пехоты, артиллерии и БПЛА.

Под Часовым Яром ВС РФ взяли ключевые высоты, для украинского гарнизона близится развязка. Под контролем украинцев осталось полтора городских квартала, где они теперь находятся как на ладони. Успехи российской стороны признают и украинские аналитики.

Курская область, 7 февраля

В Курской области утро выдалось очень напряжённым. ВСУ попытались улучшить своё положение в Судже — ими была проведена масштабная атака в направлении Черкасской Конопельки. В бой было брошено около двух батальонов при солидной поддержке артиллерии и дронов. На пути украинцев встали российские морпехи — враг не прошёл. Для ВСУ эта атака была важна прежде всего по причине уязвимости украинской логистики в Судже. Удерживание района Черкасской Конопельки позволяет ВС РФ наносить удары по дороге в Сумскую область и артиллерией, и дронами, и даже миномётами. В результате суджанский гарнизон ВСУ вынужден сидеть на «голодном пайке».

Расчёты FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику штурмовых групп противника при отражении атаки ВСУ в районах населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Чтобы добиться успеха, противник сегодня бросил в бой американские инженерные машины, ранее не встречавшиеся на фронте, и до 50 единиц другой техники. Бронемашины использовались для оперативной доставки десанта. Впрочем, зачастую этот десант вместе с техникой хоронили наши FPV-операторы. Минобороны сообщило об отражении украинской атаки в приграничье следующее: «С утра 6 февраля украинские вооружённые формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении. Группировкой войск «Север» противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ».

Военкор Коц отметил, что ВСУ пока не бросили в бой западные танки. Вероятно, они стоят наготове в Сумской области: «В распоряжении украинской армии осталось не так-то много советских инженерных машин — большую их часть Киев распродал иностранным покупателям ещё в 2010-х».

— Вся надежда только на натовскую технику этого типа, которая, как и многие западные машины, слишком тяжёлая, капризная и уязвимая для атак дронов-камикадзе. Но без неё захлебнётся любое наступление. Сегодня никак не проявили себя западные танки. Очевидно, ВСУ держат «Абрамсы», «Челленджеры» и «Леопарды» в резерве в ожидании подходящего момента, чтобы бросить их в бой», — сообщает военкор Коц.

Военнослужащий 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» во время боевой работы танка Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении зоны СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

США поставили мирный план на паузу

Спецпредставитель Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог рассказал, что в планах по завершению конфликта необходимо учитывать мнение всех сторон. И мирный план по Украине не будет представлен на следующей неделе. Наоборот, американский чиновник сообщил некоторую информацию о помощи ВСУ: «США предоставили Украине более 174 миллиардов долларов. И мы поставили генеральных инспекторов на местах на Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Так что у нас есть довольно хороший отчёт о том, куда они идут. Некоторые из этих денег были потрачены здесь, в США, на создание систем вооружения, которые мы отправляем туда».

Зеленский стал главным препятствием мирного урегулирования

Об этом пишет швейцарский журнал Die Weltwoche. При этом издание отмечает, что в вопросе мирных переговоров уже есть подвижки. Но Зеленский является «самым большим препятствием». Впрочем, на Украине могут быть проведены выборы, хотя спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог в данный момент отрицает эту возможность: «В каждом демократическом государстве должны проходить выборы. Раньше мы проводили выборы и во время войн. Сейчас украинцы не могут потому, что это записано в Конституции Украины. Выборов не будет до прекращения военных действий, но будет момент, когда им придётся провести выборы».

Авторы Кирилл Золотарев