«Ноль успехов»: В ВСУ пожаловались на провал «политической авантюры» Киева в Курской области
DM: В ВСУ пожаловались на отсутствие необходимости нападения на Курскую область
Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область не принесло желаемых успехов Киеву. В этом наступлении не было никакой необходимости, сообщил командир украинской роты с позывным «Браконьер». По словам военнослужащего, вылазка в курское приграничье является политической авантюрой Киева.
«У нас там ноль (тактических) успехов. Нам это не нужно», — пояснил Браконьер в интервью британской газете Daily Mail.
Напомним, что утром 6 августа 2024 года подразделения ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область с целью захвата территории России, однако их продвижение было остановлено. Общие потери ВСУ за всё время боевых действий в регионе достигло около 58 тысяч военных. В 2025 году украинские войска не оставляют попыток снова атаковать Курскую область. Так, ВСУ уже во второй раз за три февральских дня пытаются прорвать фронт в регионе. 6 февраля колонна из 400 украинских военнослужащих на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому, но российские войска отразили манёвр. Первоначально колонна ВСУ насчитывала до 50 единиц техники противника, из которых треть уже уничтожена. В Госдуме считают, что цель атаки — попытка улучшить положение Киева в преддверии ожидающихся переговоров.
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