Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область не принесло желаемых успехов Киеву. В этом наступлении не было никакой необходимости, сообщил командир украинской роты с позывным «Браконьер». По словам военнослужащего, вылазка в курское приграничье является политической авантюрой Киева.