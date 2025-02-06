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Регион
6 февраля, 09:44
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Командиры ВСУ снова бросают солдат в бесперспективный контрнаступ под Суджей

SHOT: Колонна из 400 военных ВСУ на технике НАТО начала наступление под Суджей

Колонна из 400 военнослужащих ВСУ на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района Курской области. По данным SHOT, часть колонны уже разбита на подступах к селу Уланок, сейчас там идут бои.

Как сообщает телеграм-канал, сгруппированная колонна ВСУ с пехотой до 400 человек на западной технике ранним утром 6 февраля выдвинулась в несколько групп от посёлка Махновка Суджанского района вдоль трассы к направлению Беловского района. По данным телеграм-канала «Архангел Спецназа», российские операторы БПЛА вычислили скопление живой силы и начали наносить массовые удары по технике, среди которых — уже подбитые ББМ, Козак и танки НАТО с ликвидированным личным составом.

400 военнослужащих ВСУ начали контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района Курской области. Фото © SHOT

400 военнослужащих ВСУ начали контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района Курской области. Фото © SHOT

400 военнослужащих ВСУ начали контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района Курской области. Фото © SHOT

400 военнослужащих ВСУ начали контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района Курской области. Фото © SHOT

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А накануне СМИ сообщали, что российские военные провели операцию по очистке определённой части лесного массива в районе Свердликова Суджанского района Курской области, а также добились продвижения на южных границах этого района.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Madonova

Александра Вишнякова
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