Колонна из 400 военнослужащих ВСУ на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района Курской области. По данным SHOT, часть колонны уже разбита на подступах к селу Уланок, сейчас там идут бои.

Как сообщает телеграм-канал, сгруппированная колонна ВСУ с пехотой до 400 человек на западной технике ранним утром 6 февраля выдвинулась в несколько групп от посёлка Махновка Суджанского района вдоль трассы к направлению Беловского района. По данным телеграм-канала «Архангел Спецназа», российские операторы БПЛА вычислили скопление живой силы и начали наносить массовые удары по технике, среди которых — уже подбитые ББМ, Козак и танки НАТО с ликвидированным личным составом.

400 военнослужащих ВСУ начали контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района Курской области. Фото © SHOT

400 военнослужащих ВСУ начали контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района Курской области. Фото © SHOT