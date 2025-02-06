Экстракт русофобов. Как живёт каратель ВСУ Ростислав Карпуша, запустивший ракету по школе в Судже Российские спецслужбы выяснили, что приказ на ракетный удар по школе-интернату в Судже отдал полковник ВСУ Ростислав Карпуша. Что о нём известно? 5 февраля, 21:15 Командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша. Обложка © YouTube / Генеральный штаб ЗСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши. По данным следствия, именно он 1 февраля отдал приказ нанести ракетный удар по школе-интернату в оккупированной ВСУ Судже. Там находились мирные российские граждане. Четверо погибли, около 90 человек получило контузии.

В соответствии с пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт) полковнику ВСУ Карпуше грозит пожизненное заключение, если он, конечно, доживёт до своего задержания.

Как Карпуша убивал российских стариков

По опубликованным данным, удар с разницей в несколько минут был нанесён шестью ракетами РСЗО HIMARS из населённого пункта Малая Рыбица — это в Сумской области, почти на российско-украинской границе. Судя по картам, от неё до Суджи всего 27 километров.

Момент пуска сумели отследить российские специализированные ресурсы, в тематических телеграм-каналах почти сразу появились предупреждения о ракетной угрозе, но вряд ли они могли спасти хоть кого-нибудь — американские ракеты, летящие со скоростью 800 м/с, принесли смерть и увечья мирным жителям всего через 33 секунды после старта.

Жертвами полковника Карпуши стали преимущественно пожилые и больные люди, которые из-за набега украинских вояк остались без крыши над головой ещё летом-осенью прошлого года. В захваченном ВСУ городе им было просто некуда больше податься.

Сейчас сложно сказать, сколько из находившихся в учреждении смогли выжить. К сожалению, их количество может расти, поскольку вряд ли оккупанты будут вести спасательные работы.

По одной из версий, обстрел школы-интерната мог произойти из-за желания командования ВСУ отвлечь мировые медиа от разразившегося накануне скандала с убийствами и изнасилованиями мирных жителей курского приграничья, которыми занимались украинские оккупанты. Масштаб бесчинств был таким, что даже западным аналитикам пришлось признать военные преступления ВСУ.

Здание школы-интерната в Судже.

Кто такой Ростислав Карпуша

Ростислав Карпуша родился в 1990 году в Днепропетровской области — родился и жил в Никополе, откуда сейчас массово летят украинские БПЛА на расположенную прямо через Днепр — в Энергодаре — уже российскую Запорожскую АЭС.

Мать будущего убийцы стариков — Ольга Карпуша — работает обычной продавщицей в мебельном магазине. Похоже, растила сына сама — об отце полковника практически ничего не известно. Судя по связям Ольги в соцсетях, он может жить в России или Казахстане.

Окончив школу, сын неожиданно поехал в соседнее Запорожье и там поступил в военный лицей «Защитник», а по его окончании в 2011 году отправился во Львов, где учился в Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на факультете ракетных войск и артиллерии.

За время обучения он проходил стажировку в воинской части А-4239 — это и есть та самая 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ «Святая Варвара», дислоцировавшаяся на Западной Украине — в Хмельницком. Фактически пацаном в 2014 году как стажёр уже принял деятельное участие в так называемой АТО.

Декларация о доходах семьи Карпуши за 2023 год. Фото © public.nazk.gov.ua

Тогда — в августе 2014 года — в боях за Саур-Могилу в ДНР бригада впервые применила стоящую у неё на вооружении баллистическую ракету «Точка-У», а всего за время АТО «Святая Варвара» выпустила по донецким и луганским ополченцам около 100 этих ракет.

Чем известен Карпуша в ВСУ

34-летний командир ракетной бригады Ростислав Карпуша, видимо, настолько ценный кадр для ВСУ, что ещё недавно в качестве спикера участвовал в съёмках целой серии документальных фильмов о мощи украинской армии. Их заказчиком выступал Генеральный штаб «збройных сил», и, судя по размаху, на производстве были освоены баснословные деньги.

Тогда Карпуша хвастался, что в ходе боевых действий его подчинённые всегда являлись «последним аргументом командования, когда требовалась точная, ювелирная работа». Намекая, что, мол, после их «слова» разговор с противником заканчивался по причине его уничтожения.

Украинское командование знало, что в школе-интернате находится более 100 мирных жителей. И потому били прицельно, не пожалев дефицитного высокоточного и очень дорогого оружия.

Майор Карпуша рассказывает, насколько эффективна баллистическая ракета «Точка-У». Фото © YouTube / Генеральный штаб ЗСУ

Похоже, АТО для простого пацана с никопольской окраины стала стартом карьеры — уже к 2021 году он дослужился до майора и должности командира дивизиона.

Образцовая семья нацистов

Похоже, стать военным и специализироваться на ракетных войсках Карпуша решил неспроста. Надоумить его могла будущая жена — Елена Карпуша, в девичестве Маргитич, которую вояка знал ещё со школьной скамьи. Она тоже военнослужащая 19-й бригады. Семья Маргитичей на Украине крайне непростая, влиятельная и даже культовая для украинских нацистов-униатов.

Большинство её представителей живёт на западе Незалежной, в том числе и в городе Хмельник, на самом западе Винницкой области. Незадолго до начала СВО местный городской совет неожиданно распорядился передать в собственность Ростислава Карпуши и его жены принадлежащие городу земельные участки площадью по 1,7 га каждый. Похоже, именно они были отражены в семейной декларации о доходах за 2023 год.

Ростислав Карпуша и Елена Маргитич познакомились, когда её семья находилась в Никополе. Здесь осел отец девушки, Алексей Маргитич — подполковник из 201-й зенитной бригады ВСУ, расквартированной на юге Украины — в Херсонской области, в Первомайске, где и родилась дочь. До СВО он находился на пенсии, о себе писал, что работает инструктором по вождению в никопольской автошколе.

Семья Маргитичей (мать, отец и дочь Елена Карпуша) в Ужгороде. Фото © VK / Алексей Маргитич

Есть и адрес квартиры служивого: город Никополь, проспект Трубников, дом 9, квартира 56. Это кирпичная многоэтажка на самой окраине города. Однако в последние годы его можно встретить вовсе не там, а в Хмельницком, на улице Героев АТО, дом 9/1. Прямо по соседству с дочерью и зятем. Похоже, сейчас он снова на службе и принимает деятельное участие в боевых действиях.

В свою очередь, отец Елены родился в семье командира ещё советской 208-й гвардейской зенитной ракетной бригады Юрия Маргитича, скончавшегося в 2021 году в возрасте 80 лет. Юрий — глава семейства — выходец с Западной Украины, последние годы прожил в Ужгороде в достатке и почестях. На похороны командира приезжали высокопоставленные чины со всей Украины, в том числе из Киева.

Юрий Маргитич с внучкой Еленой Карпушей (слева) и дочерью незадолго до смерти — в 2020 году. Фото © ОК / Юрий Маргитич

Однако культовой фигурой в семье Маргитичей является родной брат Юрия — Иван Маргитич. Его называли духовным «поводырём Закарпатья», «народным епископом», «символом национальной веры». Свою жизнь он закончил в чине епископа Мукачевской грекокатолической церкви — раскольнической униатской церкви, существующей на Западной Украине.

А ещё он ярый националист, русофоб, диссидент и подпольщик, неоднократно сидевший в советских лагерях. Член организации «Пласт», в которой в своё время состоял идеолог украинского нацизма Степан Бандера, а кроме него ещё длинный ряд различных деятелей калибром помельче. Он запомнился тем, что называл русинов, желающих воссоединения с Россией, паразитами-манкуртами, вражескими элементами, работающими под крышей КГБ.

Похоже, Ростиславу Карпуше, ранее с трудом говорившему по-украински, после свадьбы попались серьёзные и авторитетные учителя, научившие не жалеть врагов.

Иван Маргитич — епископ Мукачевской грекокатолической церкви. После его смерти в 2003 году брат Юрий приложил много усилий для увековечивания его памяти. Фото © synod.ugcc.ua

Как живёт полковник

Судя по опубликованной декларации, за 2023 год Карпуша заработал больше двух миллионов рублей по текущему курсу (более 170 тыс. рублей в месяц). Его супруга Елена чуть меньше: ежемесячная зарплата жены составляла около 140 тыс. рублей в эквиваленте. К этому стоит приплюсовать различные премии для военнослужащих.

Елена Карпуша может похвастаться свежим кроссовером Ford Escape (у нас он известен как Kuga), а ещё в собственности у супругов по 1,2 гектара земли сельхозназначения в Винницкой области. Оба сейчас живут на окраине Хмельницкого по адресу: ул. Героев АТО, д. 1 (теперь на Украине есть и такая улица, старое название — ул. Циолковского — в Незалежной уже «декоммунизировали»).

Ростислав Карпуша и Алёна Маргитич стали мужем и женой в 2012 году. Фото © ОК / Елена Карпуша

Авторы Евгений Кузнецов