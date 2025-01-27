Наместник Бандеры. Как на Украине закалял нацистов Константин Жук На днях украинское ГУР признало гибель Константина Жука — одного из идейных нацистов, несколько десятилетий занимавшегося воспитанием украинской молодёжи в рядах русофобских организаций. Что о нём известно? 26 января, 21:15 Идейный нацист Константин Жук. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Anna Grechishkina

Как уничтожили нациста

На днях украинские соцсети прощались с идейным нацистом, членом целого ряда одиозных бандеровских организаций — 68-летним Константином Жуком с позывным Нельсон (в среде украинских байкеров также известный как Полк), уничтоженным под Волчанском. Он известен тем, что десятки лет активно занимался воспитанием украинской молодёжи в бандеровских традициях. Его «побратымы» писали, что на самом деле Жук убит ещё в мае прошлого года, однако «были определённые причины так долго хранить тайну».

По официальной информации, нацист прикрывал отход боевых товарищей, но, если верить информации с мест, отряд с Жуком прятался в руинах одного из частных домов, пытаясь переждать «танковый накат» российских войск. Не вышло.

Несмотря на то что о смерти вояки сообщило ГУР, украинские нацисты до сих надеются, что он жив: дескать, тела пока никто не видел. А админы некоторых пабликов, якобы знавшие вояку лично, интригуют, отвечая на соответствующие вопросы, что, мол, готовы обсуждать их лишь в приватных сообщениях.

Жук (третий слева) и повзрослевшие «выпускницы» его бандеровской ячейки. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Anna Grechishkina

Кто такой Константин Жук

Родившийся в 1955 году Константин Жук — профессиональный военный, служивший ещё в Советской армии. Причём по всему Союзу, и даже в ГДР. Обычно таким образом служат не простые солдаты, и, судя по данным из открытых источников, по крайней мере последние советские годы он провёл на командных должностях.

Известно, что он активный участник так называемой АТО в Донбассе и якобы даже дослужился до командира отдельного батальона. Позже, как сообщают украинские источники, участвовал в обороне острова Змеиный. Судя по редким фотографиям из аккаунтов его «паствы», свою службу в ВСУ он окончил в звании полковника.

В них же можно встретить информацию, что Константин Жук служил в СБУ — и там же одна из его дочерей, вероятно Анна. Интересно, что в своё время девушка настолько активно вела свои соцсети, что по ним можно было написать биографию всей семьи, однако ни на одной фотографии отец так и не появился. В 10-х годах из сети пропала и сама дочь. Портретов ни её, ни Нельсона нет и в аккаунтах других домочадцев.

В байкерских кругах Жука знали как президента Национальной ассоциации мотоциклистов Украины. Как байкер, в «Фейсбуке»* он вёл страницу, однако там в основном репостил различные русофобские статьи и изредка публиковал собственные такие же мысли.

Среди байкеров Жук был известен как Полк. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Anna Grechishkina

Семейные тайны Жука

Об обстоятельствах уничтожения нациста в своих соцсетях рассказал известный на Украине нацист Алексей Середюк. Незадолго до смерти Жука он устроил непригодного для официальной боевой службы, но рвавшегося воевать с москалями деда (к тому моменту Жук уже был глубоким пенсионером) в батальон ГУР МО «Братство» нациста Дмитрия Корчинского*. В нём Середюк числится и сам.

Как и многие другие украинские одиозные деятели (например, олигарх Игорь Коломойский* или бывший министр МВД Арсен Аваков*), воспользовавшись смутой 2014 года, Корчинский* тоже собрал свою «личную гвардию» — добробат, члены которого набирались боевого опыта в АТО, а позже использовали его в решении разных щепетильных для семьи Корчинских* вопросов.

С началом СВО на базе «Братства» возник одноимённый батальон, который нацист сумел пристроить под крышу ГУР Кирилла Буданова* и придать ему официальный статус. Весной 2024 года, пока сам «духовный лидер» (именно так Корчинского называют в «Братстве») мельтешил в Киеве и светился в скандале о «распиле» средств на восстановление киевского медцентра «Охматдет», его «братья» обороняли Волчанск. По словам Середюка, в итоге в хату, в которой укрывалось подразделение Жука, прилетел российский снаряд и после этого Нельсон выходить на связь перестал.

Константин Жук. Фото сделано примерно в 1999–2000 годах. Именно тогда служащий ВСУ дал «пластовую присягу» и возродил «Орден железной остроги» в Киеве. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрiй Юзич

Похоже, сообщению Алексея Середюка можно доверять — он зять Жука и был женат на второй дочери нациста, Маричке. Некоторое время назад он бросил жену вместе с маленьким ребёнком и ушёл к известной нацистке, сжигавшей людей в Одессе в 2014 году, Вите Заверухе. Вместе парочка одно время активно пиарилась в запрещённых соцсетях — в окопах, в компании Корчинского, который якобы несёт все тяготы службы со своими «братьями», но в последнее время их совместные фотографии оказались всюду удалены.

Уход Середюка из семьи не испортил отношений с тестем. Они регулярно общались вплоть до последней для Жука боевой вылазки.

Чем известен Жук на Украине

В конце 90-х в Киеве Жук открыл ячейку организации скаутского толка «Пласт». «Пласт» появился на входившей в состав Австро-Венгрии части Западной Украины ещё в 1911 году и известен тем, что в нём состоял идеолог украинского нацизма Степан Бандера, а кроме него ещё длинный ряд различных деятелей калибром помельче. Формально скаутское движение являлось неполитическим, заявленной целью было воспитание молодёжи в традициях христианской морали — быть сознательными, ответственными и полноценными гражданами общества. Однако реальность оказалась совсем другой.

Константин Жук позирует в скаутской форме с шевроном «Ордена железной остроги». Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрiй Юзич

Ещё с конца 80-х последователи Бандеры реставрировали и его учение, и скаутское движение, понимая, что на Украине через второе можно успешно привить первое. За 30 с лишним лет независимости через ячейки подобных «Пласту» движений прошли десятки тысяч детей и подростков со всей страны. Каждый их член впитывал и впоследствии распространял нацистские идеи в собственном окружении — так и происходила ползучая бандеризация Незалежной.

«Пласт» — разветвлённая структура, состоящая из множества входящих в неё ячеек. Одна из них — «Орден железной остроги», организованный в 1916 году некогда оставшимися в живых сечевыми стрельцами (национальным формированием в составе армии Австро-Венгрии). Своим основателем члены «Ордена» считают великого князя Святослава Игоревича (Храброго), которого украинцы называют Завоевателем.

Константин Жук участвовал в реставрации именно этой ячейки — и, судя по яркой реакции на сообщение о его смерти в украинских медиа, работал активно: собирал вокруг себя молодёжь, которую агитировал идти служить в ВСУ — набираться опыта для вооружённой борьбы.

Нацист Середюк со своей бывшей женой Маричкой — дочерью Жука. Фото © VK / Марічка Середюк

Независимость ликвидированный вояка встретил в зрелом возрасте — в 36 лет, и, по свидетельствам его окружения, уже тогда он постоянно твердил о грядущей войне с Россией и призывал к ней готовиться. Кроме того, с самого начала утверждал, что она будет долгой: «Сколько будет существовать Россия — столько будет длиться война», — то есть транслировал ещё некрепким молодым умам типично бандеровскую точку зрения. Таким образом, уничтожение Жука выглядит довольно символично — слишком долго нацист сеял ветер.

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов