Наши продвигаются: Стали известны подробности боёв под Суджей

Российские военные провели операцию по очистке определённой части лесного массива в районе Свердликова Суджанского района Курской области, а также добились продвижения на южных границах этого района. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.

«Продолжаются бои за освобождение Свердликово. Наши бойцы смогли зачистить часть лесного массива в окрестностях населённого пункта, а также продвинуться на южных окраинах», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что в лесных массивах Суджанского района и на подходах к селу Малая Локня продолжаются интенсивные бои.