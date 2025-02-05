Наши продвигаются: Стали известны подробности боёв под Суджей
ТАСС: Российские войска продвинулись на окраинах Свердликова в Курской области
Российские военные провели операцию по очистке определённой части лесного массива в районе Свердликова Суджанского района Курской области, а также добились продвижения на южных границах этого района. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.
«Продолжаются бои за освобождение Свердликово. Наши бойцы смогли зачистить часть лесного массива в окрестностях населённого пункта, а также продвинуться на южных окраинах», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, он добавил, что в лесных массивах Суджанского района и на подходах к селу Малая Локня продолжаются интенсивные бои.
Ранее сообщалось, что ВС РФ сорвали контратаку спецназа ВСУ, передвигавшуюся на технике НАТО, в Курской области. В результате наши бойцы уничтожили колонну бронемашин MRAP MaxxPro с личным составом противника.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин