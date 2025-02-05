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Регион
5 февраля, 09:16

Наши продвигаются: Стали известны подробности боёв под Суджей

ТАСС: Российские войска продвинулись на окраинах Свердликова в Курской области

Российские военные провели операцию по очистке определённой части лесного массива в районе Свердликова Суджанского района Курской области, а также добились продвижения на южных границах этого района. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.

«Продолжаются бои за освобождение Свердликово. Наши бойцы смогли зачистить часть лесного массива в окрестностях населённого пункта, а также продвинуться на южных окраинах», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что в лесных массивах Суджанского района и на подходах к селу Малая Локня продолжаются интенсивные бои.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ сорвали контратаку спецназа ВСУ, передвигавшуюся на технике НАТО, в Курской области. В результате наши бойцы уничтожили колонну бронемашин MRAP MaxxPro с личным составом противника.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Демьянова
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