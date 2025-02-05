Появилось эпичное видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ из MaxxPro под Курском

Операторы дронов заметили передвигающиеся по приграничной зоне машины. Во время движения одна из ББМ получила точное попадание от беспилотника в боковую часть корпуса. Повреждённую технику добил второй дрон. Также ВС РФ уничтожили украинский танк Т-64, находившийся в одной из полос приграничья. Эпичными кадрами с журналистами поделился «Народный фронт», который регулярно доставляет «птички» нашим бойцам в зону СВО.