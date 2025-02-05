Появилось эпичное видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ из MaxxPro под Курском
SHOT: В Курской области ВС РФ сорвали контратаку спецназа ВСУ на технике НАТО
Армия России сорвала контратаку спецназа ВСУ, передвигавшуюся на технике НАТО, в Курской области. По информации SHOT, военные уничтожили колонну бронемашин MRAP MaxxPro с личным составом противника.
ВС РФ сорвали контратаку ВСУ на технике НАТО в Курской области. Видео © SHOT
Операторы дронов заметили передвигающиеся по приграничной зоне машины. Во время движения одна из ББМ получила точное попадание от беспилотника в боковую часть корпуса. Повреждённую технику добил второй дрон. Также ВС РФ уничтожили украинский танк Т-64, находившийся в одной из полос приграничья. Эпичными кадрами с журналистами поделился «Народный фронт», который регулярно доставляет «птички» нашим бойцам в зону СВО.
Ранее Life.ru рассказал, что бойцы ВС РФ смогли разгромить командира беспилотного отряда ВСУ «Острые козырьки» Антона Спицына. О гибели военнослужащего сообщил его брат Александр Спицын. Солдат скончался в результате ранения во время боя. Кстати, бойцы «козырьков» проходили подготовку под руководством западных инструкторов.
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