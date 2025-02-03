ВС РФ ликвидировали командира отряда ВСУ «Острые козырьки» Антона Спицына
В зоне проведения специальной операции российские военнослужащие уничтожили командира украинского беспилотного отряда «Острые козырьки» Антона Спицына. Об этом сообщил его брат Александр Спицын на своей странице в социальных сетях.
Антон Спицын погиб в результате ранения, несовместимого с жизнью, во время боя, как сообщил его брат, который с начала специальной военной операции также служит в рядах ВСУ. Известно, что бойцы отряда «Острые козырьки» проходили подготовку под руководством западных инструкторов.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные ликвидировали бывшего сотрудника СБУ Константина Жука, известного под позывным Нельсон. Согласно информации из украинских источников, Жук принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Сначала он служил в добровольческом батальоне ВСУ, а затем занимался подготовкой диверсантов и организовывал террористические акты.
Пресс-служба Зеленского