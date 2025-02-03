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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 февраля, 18:41

ВС РФ ликвидировали командира отряда ВСУ «Острые козырьки» Антона Спицына

В зоне проведения специальной операции российские военнослужащие уничтожили командира украинского беспилотного отряда «Острые козырьки» Антона Спицына. Об этом сообщил его брат Александр Спицын на своей странице в социальных сетях.

Антон Спицын погиб в результате ранения, несовместимого с жизнью, во время боя, как сообщил его брат, который с начала специальной военной операции также служит в рядах ВСУ. Известно, что бойцы отряда «Острые козырьки» проходили подготовку под руководством западных инструкторов.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные ликвидировали бывшего сотрудника СБУ Константина Жука, известного под позывным Нельсон. Согласно информации из украинских источников, Жук принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Сначала он служил в добровольческом батальоне ВСУ, а затем занимался подготовкой диверсантов и организовывал террористические акты.

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Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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