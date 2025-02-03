ВС РФ ликвидировали командира отряда ВСУ «Острые козырьки» Антона Спицына

В зоне проведения специальной операции российские военнослужащие уничтожили командира украинского беспилотного отряда «Острые козырьки» Антона Спицына. Об этом сообщил его брат Александр Спицын на своей странице в социальных сетях.

Антон Спицын погиб в результате ранения, несовместимого с жизнью, во время боя, как сообщил его брат, который с начала специальной военной операции также служит в рядах ВСУ. Известно, что бойцы отряда «Острые козырьки» проходили подготовку под руководством западных инструкторов.