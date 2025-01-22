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Регион
22 января, 19:16

Уничтожен на СВО отставной офицер СБУ, убивавший жителей Донбасса с 2014 года

Российские военные ликвидировали возле Волчанска экс-сотрудника СБУ Жука

Ликвидированный боец ВСУ Константин Жук. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Братство. Спецподразделение ГУР МО Украины

Ликвидированный боец ВСУ Константин Жук. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Братство. Спецподразделение ГУР МО Украины

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации экс-сотрудника СБУ Константина Жука с позывным Нельсон. О его гибели сообщило в соцсети спецподразделение ГУР Минобороны Украины. 68-летний отставной офицер украинских спецслужб ликвидирован вблизи Волчанска 22 января.

По данным украинских источников, Жук участвовал в боях против Донбасса с 2014 года. Сначала он воевал в составе добровольческого батальона ВСУ, потом тренировал диверсантов и организовал террористические акты. Он также числился командиром батальона спецназначения «Гарпун».

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Ранее сообщалось, что бойцы Армии России ликвидировали группу Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курахово. Среди убитых значится медийный солдат с позывным Гебельс. В августе он засветился в украинских новостях.

Татьяна Миссуми
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