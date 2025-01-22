Уничтожен на СВО отставной офицер СБУ, убивавший жителей Донбасса с 2014 года

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации экс-сотрудника СБУ Константина Жука с позывным Нельсон. О его гибели сообщило в соцсети спецподразделение ГУР Минобороны Украины. 68-летний отставной офицер украинских спецслужб ликвидирован вблизи Волчанска 22 января.

По данным украинских источников, Жук участвовал в боях против Донбасса с 2014 года. Сначала он воевал в составе добровольческого батальона ВСУ, потом тренировал диверсантов и организовал террористические акты. Он также числился командиром батальона спецназначения «Гарпун».