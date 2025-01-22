Число ликвидированных над Ростовской областью беспилотников выросло до 15

За ночь над Ростовской областью сбито и подавлено 15 беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах», — написал он в телеграм-канале.

В городе Красный Сулин обломки сбитого дрона упали на территорию частного дома, в посёлке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Берёзка». Никто из людей не пострадал. Предварительно, на земле разрушений нет. Территория, на которую упали фрагменты БПЛА, оцеплена, её проверят сапёры.

«Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады. Информация о последствиях будет уточняться», — добавил Слюсарь.