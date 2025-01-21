Силы ПВО сбили над Ростовской областью девять украинских беспилотников
Девять украинских беспилотников сбили российские средства ПВО на территории Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака была отражена с 21:30 до 22:15 по московскому времени.
Как в телеграм-канале уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, под атаку попал Каменск-Шахтинский. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Также вечером 21 января с 19:20 до 20:15 по московскому времени дежурные средствами ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым. Об атаке БПЛА на полуостров сообщило Министерство обороны.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM/ Sundays Photography