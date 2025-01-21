Силы ПВО сбили над Ростовской областью девять украинских беспилотников

Девять украинских беспилотников сбили российские средства ПВО на территории Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была отражена с 21:30 до 22:15 по московскому времени.

Как в телеграм-канале уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, под атаку попал Каменск-Шахтинский. Предварительно, обошлось без пострадавших.