Российские силы ПВО поразили семь украинских БПЛА над Крымом

Украинская сторона предприняла попытки атаковать российские территории с помощью беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ,

«С 19:20 до 20:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.