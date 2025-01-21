Российские силы ПВО поразили семь украинских БПЛА над Крымом
Украинская сторона предприняла попытки атаковать российские территории с помощью беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ,
«С 19:20 до 20:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Сегодня с 11:00 до 11:50 по московскому времени российские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Украины в различных регионах страны. А ранее Life.ru стало известно, что российские ПВО сбили три украинских дрона у берегов Крыма. Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаковать нефтебазу в Смоленской области, но, к счастью, инцидент обошёлся без жертв и травмированных.
Shutterstock / FOTODOM / Semisatch