ПВО за час сбила 11 дронов ВСУ над Крымом, Чёрным морем и Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны с 11.00 до 11.50 мск уничтожили 11 украинских беспилотников в ряде регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 11.00 до 11.50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БпЛА: восемь – над акваторией Чёрного моря и над территорией Республики Крым и три БпЛА – над территорией Белгородской области», — отчитались в военном ведомстве.