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Регион
21 января, 10:59

ПВО за час сбила 11 дронов ВСУ над Крымом, Чёрным морем и Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны с 11.00 до 11.50 мск уничтожили 11 украинских беспилотников в ряде регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 11.00 до 11.50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БпЛА: восемь – над акваторией Чёрного моря и над территорией Республики Крым и три БпЛА – над территорией Белгородской области», — отчитались в военном ведомстве.

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Анохин: В результате атаки украинских БПЛА на Смоленск никто не пострадал

Ранее Life.ru стало известно из сообщения МО РФ, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника у побережья Республики Крым. Также ВСУ пытались атаковать нефтебазу под Смоленском, где, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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