ПВО за час сбила 11 дронов ВСУ над Крымом, Чёрным морем и Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны с 11.00 до 11.50 мск уничтожили 11 украинских беспилотников в ряде регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В период с 11.00 до 11.50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БпЛА: восемь – над акваторией Чёрного моря и над территорией Республики Крым и три БпЛА – над территорией Белгородской области», — отчитались в военном ведомстве.
Ранее Life.ru стало известно из сообщения МО РФ, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника у побережья Республики Крым. Также ВСУ пытались атаковать нефтебазу под Смоленском, где, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
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