Три украинских БПЛА уничтожены на подлёте к Крыму
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Чёрным морем у берегов Крыма
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три украинских беспилотника над Чёрным морем у Крыма. Об уничтожении вражеских БПЛА отчитались в Минобороны РФ.
«В период с 10:45 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», – сказано в сообщении МО РФ.
А в ночь на 21 января сразу шесть российских регионов подверглись атакам украинских БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили суммарно 55 беспилотников врага.
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Минобороны РФ