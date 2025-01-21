Три украинских БПЛА уничтожены на подлёте к Крыму

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три украинских беспилотника над Чёрным морем у Крыма. Об уничтожении вражеских БПЛА отчитались в Минобороны РФ.

«В период с 10:45 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», – сказано в сообщении МО РФ.