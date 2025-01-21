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Регион
21 января, 08:43

Три украинских БПЛА уничтожены на подлёте к Крыму

ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Чёрным морем у берегов Крыма

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три украинских беспилотника над Чёрным морем у Крыма. Об уничтожении вражеских БПЛА отчитались в Минобороны РФ.

«В период с 10:45 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», – сказано в сообщении МО РФ.

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А в ночь на 21 января сразу шесть российских регионов подверглись атакам украинских БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили суммарно 55 беспилотников врага.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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